Golob je ustanovil že štiri strateške svete – zakaj?

Ekonomist Matej Lahovnik , član Strateškega sveta za makroekonomska vprašanja, je povedal, da je bila seja zelo vsebinska, dobra in koristna. "Predsednik vlade je povedal, da želi slišati različna mnenja, tudi kritična," je pojasnil. Pravi, da je prav, da se soočijo različna mnenja strokovnjakov, katerih glavna naloga je svetovati vsakokratnemu premierju. "Ker tam, kjer vsi mislijo enako, po navadi nihče ne misli," je pripomnil ekonomist.

Novi strateški svet za preprečevanje sovražnega govora je že četrti, ki ga je ustanovil premier Robert Golob . Predloge glede tega, kako prenoviti propadajoči zdravstveni sistem, pripravlja svet za zdravstvo; ukrepe za hrano, ki bo imela čim manj škodljiv vpliv na okolje, pripravlja svet za prehrano; v tem tednu pa so se na ustanovni seji sestali tudi člani sveta za makroekonomska vprašanja.

Lahovnik je pri pripravi protikriznih ukrepov v času pandemije koronavirusa svetoval že prejšnji Janševi vladi. "Moram reči, da so smernice na področju gospodarskih ukrepov zelo dosledno upoštevali," je še dodal Lahovnik.

"Poslušali so nas. Mislim, da smo dobili kar dober odziv, pohvale, da so to dobra priporočila," pa dodaja predsednik Inženirske akademije Slovenije Mark Pleško, ki je bil pod Janševo vlado član nekdanjega strateškega sveta za digitalizacijo.

Janševa vlada je imela na primer tudi strateški svet za debirokratizacijo in za socialno politiko, Pleško pa v različnih svetih deluje že vse od Cerarjeve vlade dalje. "Včasih se tudi kakšen glas povzdigne, včasih pride do nasprotovanj," je povedal. Lahovnik je dodal, da sicer lahko "posodijo možgane" in predlagajo, kaj bi bilo dobro, a da je na koncu politika tista, ki se odloči.