Strateško transportno letalo IL-76 iz Slovenije odpeljalo poseben tovor

Prebivalci Dolenjske so v dopoldanskem času slišali glasen zvok, ki je prihajal nekje nad njimi. Večini ni bilo treba dolgo iskati izvora. Zagledali so ogromen Iljušin IL-76, ki je pristajal v Cerkljah ob Krki. Po naložitvi posebnega tovora pa je poletel in zdramil še tiste, ki so uživali nedeljsko popoldne.

Ko se je maja v nesreči poškodoval španski helikopter, je bilo jasno, da ga bodo morali v domovino prepeljati z letalom. Na poletno nedeljo je okrog 9. ure zjutraj v slovenski zračni prostor vstopil Iljušin IL-76, eno največjih transportnih letal na svetu. Ta tip letala je sicer poletel še v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, veljal je za delovnega konja nekdanje sovjetske vojske, zdaj pa za številne države naslednice in tudi civilne operaterje. Iljušin, ki se je hitro spuščal proti vojaškemu letališču v Cerkljah ob Krki, je bil eden od teh, ki so življenje našli v civilnih rokah.

Na letališču so bili nanj pripravljeni, poseben tovor je že čakal ob ploščadi, vpoklicane pa so bile potrebne ekipe, da se to izvede varno. Sicer je bil ta Iljušin zamišljen kot letalo, ki ne potrebuje velike podporne ekipe, a varnost je na prvem mestu, zato so bili pripravljeni dodatni gasilci in letališke službe. Že v daljavi je bilo možno videti "lepotca", ki se je spuščal proti letališču in za seboj puščal temno sled. Ta tip letal je bil narejen še v času, ko zvočne in okoljske omejitve niso bile tako pomembne.

Sposobnost prevoza tovora: od 42 do 60 ton.

Cvileč zvok, ki je bolj značilen za motorje te generacije, izstopa od današnjih letal, zato so številni pogledovali v zrak, kaj zdaj neki leteči netopir povzroča ta hrup. Po elegantnem pristanku letala, ki lahko v zraku nosi več kot 50 ton tovora, so ekipe na tleh že začele pripravljati vse potrebno.

Dolžina 46,6 metra, širina 50,5 metra, višina 14,8 metra.

"Naše letališče je sposobno zagotavljati oskrbo letal tega tipa. Je približno dva metra krajši od letala C-17, tako da velikost ni predstavljala težav. Pri samem transportu danes pa so sodelovali kontrola zračnega prometa, ki ga je navajala do pristanka, potem je dispeč, ki je usklajeval delo letaliških služb, gasilsko reševalna služba, ki je v tem primeru bila pomembna za zagotovitev osme kategorije, povezane z velikostjo letala," nam je pojasnil stotnik Matej Cvetko, vodja letaliških služb.

icon-expand Stotnik Matej Cvetko, 107. LEBA 15. PVL

Kot je še dejal, so bile njihove službe premajhe za letalo te kategorije, zato so morali dodatno angažirati poklicno gasilsko enoto Krško, zaradi zagotovitve zadostne količine suhega prahu po standardu, ki ga določa ICAO. Oddelek vzdrževanja je zagotovil parkiranje letala in agregat za zunanje napajanje ter medicinsko ekipo.

"Preden takšno letalo pride k nam, vedno od njihove ekipe dobimo zahteve, kaj oni želijo imeti, od goriva, hrane, zagotovitve vode, sanitarij in drugih zadev. Mi smo pripravljeni za prihod takih letal, smo izurjeni in imamo tudi ekipe za takšne operacije," še pove Cvetko.

Izdelali so več kot 900 letal.

Letališče Cerklje ob Krki je pred kraktim končalo prvo fazo posodobitve letališča, usposobljen je bil sistem ILS (sistem za instrumentalno pristajanje), ki omogoča pristajanje v slabših razmerah in vidljivosti, ko pa bodo uredili še črpališče goriva, bo letališče zadoščalo visokim kriterijem varnosti. S temi posodobitvami bo tudi uporabnost letališča veliko večja, zato je računati, da bo tudi več v uporabi, glavna prednost pa je, da z dodatnimi leti s tega letališča ne bi bistveno vplivali na delovanje civilnih letališč po državi.

Letališke službe so letalo usmerile na pravo ploščad, viličarji in podporna vozila pa so se začeli premikati. V letalstvu je vedno tako, da je vsaka minuta, ki jo letalo preživi na tleh, draga, zato so pohiteli vsi. Posadke Slovenske vojske so tovor pripeljale do letala, samo nalaganje pa je prevzela posadka letala.

Tovor je že v naprej jasno izmerjen in določen, kje bo stal v letalu, odpiranje velikih zadnjih vrat pa je bil trenutek, ko so začeli nalagati prve kose. Helikopter je še malo počakal, tega so nato na milimeter natančno začeli premikati v notranjost. Letalo, ki je danes obiskalo Slovenijo, je bilo narejeno v začetku devetdesetih let, ta tip sicer izdelujejo tudi danes, a je zanimivo videti različno filozofijo izgradnje. Če so druga letala bolj čista, svetlejša, je Iljušin kazal svojo robustnost. Tudi vonj tovornega dela je precej spominjal na vonj strojnice na ladji. Letalo je bilo narejeno z mislijo, da bo pristajalo na slabših površinah, tudi na ledu in zemlji, zato s seboj vedno pripelje vse, kar potrebuje.

Po dveh urah natančnega nalaganja je bil tovor naložen in posadka Silk Way se je odločila za polet. Motorji so se zaganjali drug za drugim in s cvilečim glasom dajali vedeti, da so nared. Nekaj minut kasneje pa je IL-76 pokazal, kaj ti stari motorji zmorejo in z zelo glasnim odhodom odletel proti Madridu.