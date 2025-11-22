Stražar posiljevalca z Metelkove ulice dobil nižjo zaporno kazen

Ljubljansko okrožno sodišče je decembra lani na prvi stopnji Tahirja Tarzo obsodilo na sedem let zapora, ki mu bo sledil še petletni izgon iz države, soobtoženi A. B. pa je bil kot starejši mladoletnik obsojen na pet let mladoletniškega zapora in prav tako na izgon.

Kot danes pojasnila okrožnega sodišča povzema Dnevnik, je višje sodišče zavrnilo pritožbo zagovornika Tarze kot neutemeljeno in potrdilo sodbo prve stopnje. Podrobnosti o odločitvi višjega sodišča o starejšem mladoletnem obdolžencu, pa na okrožnem sodišču zaradi varovanja podatkov niso mogli posredovati. So pa na Dnevniku neuradno izvedeli, da so mu kazen znižali s pet na štiri leta zapora, ki mu bo prav tako sledil izgon.

Seja višjega sodišča je potekala za zaprtimi vrati, tako kot sojenje na prvi stopnji. Po informacijah časnika je obramba problematizirala predvsem, da je sodišče zavrnilo več njenih dokaznih predlogov, vključno s postavitvijo izvedenca psihiatrične stroke za Tarzo. Tudi starost A. B. po mnenju obrambe ni bila dovolj natančno razčiščena, obramba pa je sodišču na prvi stopnji očitala tudi, da ni izvedlo več ključnih dokazov, vključno z rekonstrukcijo samega dejanja.