Slovenija

Stražar posiljevalca z Metelkove ulice dobil nižjo zaporno kazen

Ljubljana, 22. 11. 2025 10.14 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Višje sodišče je potrdilo sedemletno zaporno kazen posiljevalcu z Metelkove ulice v Ljubljani Tahirju Tarzi. Po neuradnih informacijah časnika, pa naj bi kazen za njegovega soobtoženega znižali s pet na štiri leta. V obeh primerih zaporni kazni sledi izgon iz države. Sodba je pravnomočna.

Ljubljansko okrožno sodišče je decembra lani na prvi stopnji Tahirja Tarzo obsodilo na sedem let zapora, ki mu bo sledil še petletni izgon iz države, soobtoženi A. B. pa je bil kot starejši mladoletnik obsojen na pet let mladoletniškega zapora in prav tako na izgon.

Kot danes pojasnila okrožnega sodišča povzema Dnevnik, je višje sodišče zavrnilo pritožbo zagovornika Tarze kot neutemeljeno in potrdilo sodbo prve stopnje. Podrobnosti o odločitvi višjega sodišča o starejšem mladoletnem obdolžencu, pa na okrožnem sodišču zaradi varovanja podatkov niso mogli posredovati. So pa na Dnevniku neuradno izvedeli, da so mu kazen znižali s pet na štiri leta zapora, ki mu bo prav tako sledil izgon.

Seja višjega sodišča je potekala za zaprtimi vrati, tako kot sojenje na prvi stopnji. Po informacijah časnika je obramba problematizirala predvsem, da je sodišče zavrnilo več njenih dokaznih predlogov, vključno s postavitvijo izvedenca psihiatrične stroke za Tarzo. Tudi starost A. B. po mnenju obrambe ni bila dovolj natančno razčiščena, obramba pa je sodišču na prvi stopnji očitala tudi, da ni izvedlo več ključnih dokazov, vključno z rekonstrukcijo samega dejanja.

Metelkova ulica
Metelkova ulica FOTO: Bobo

Moška sta obsojena, da sta 1. novembra 2023 ob pol sedmih zjutraj na Metelkovi ulici v Ljubljani pristopila do žrtve in jo na silo odvlekla na bližnjo zelenico. Tam jo je mlajši podrl na tla, starejši pa jo je zgrabil za vrat in jo nato, čeprav se je upirala in ga pozivala, naj preneha, posilil. Mlajši moški je med posilstvom stal v neposredni bližini in stražil.

Policisti so oba aretirali kmalu po napadu, ko so sporočili, da so prijeli državljana Maroka, stara 26 in 23 let. Slednji naj bi po informacijah Dnevnika pozneje zatrdil, da je v resnici precej mlajši in so mu nazadnje sodili kot starejšemu mladoletniku.

posilstvo metelkova ulica stražar kazen sodišče
Zaradi burje zaprta predor in uvoz Kastelec

