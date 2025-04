Stražišče pri Kranju: dom številnih znanih z bogato sitarsko zgodovino

Kraj, kjer živi ogromno znanih Slovencev, od glasbenikov, igralcev, športnikov pa do politikov. Stražišče pri Kranju. Kraj je bil po celotni Evropi znan že v 16. stoletju in v prispevku boste tudi videli, zakaj, namig pa je moka. Prebivalci Stražišča pa niso Stražiščani, ampak Strašani. In kdo vse so znani Strašani?