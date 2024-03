Štrbunk navdušuje vse več ljudi, Slovenci pobudniki evropske zveze

"Čar tega športa je v tem, da ga lahko igrajo ljudje različnih starosti, od upokojencev, srednjih let, mlajših ... In da dejansko lahko igrajo ali tekmujejo tudi drug proti drugemu," pravi Steven Telzerow , predsednik tekmovalne registracijske komisije pri Štrbunk zvezi Slovenije, sicer pa ustanovitelj in predsednik društva Zaživi življenje.

V velenjski Rdeči dvorani so se minuli vikend zbrali najboljši tekmovalci v štrbunku (angleško: cornhole) iz Slovenije, sosednje Hrvaške, Nemčije, Italije in celo ZDA. V dveh dneh se je pomerilo okoli 100 do 150 tekmovalcev vseh starosti in različne telesne pripravljenosti. Ta šport je namreč od vseh verjetno med najbolj prilagodljivimi in dostopnimi, saj ga lahko igrajo vsi, ne glede na spol ali starost.

Štrbunk zvezo Slovenije sta leta 2022 ustanovila društvo Zaživi živjenje in Društvo upokojencev Velenje. Zdaj pa je slovenska zveza pobudnik in nosilec pri ustanavljanju evropske štrbunk zveze.

Upokojenka Mira pa pravi, da so njeni rezultati povprečni, a da to ni bistveno. "Jaz igram za veselje in druženje," nam je zagotovila. Štrbunk je spoznala prek Društva upokojencev Velenje. "Potem smo si še doma omislili in tudi malo doma treniramo, pa v društvu," nam je zaupala.

49-letni Primož Rudolf iz Ljubljane je eden tistih, ki ga je štrbunk povsem prevzel že, ko je prvič "štrbunkal" pred slabimi tremi leti. Zadnje leto in pol se udeležuje tekmovanj in pomeril se je tudi na evropskem prvenstvu v Velenju. "S svojim rezultatom sem zelo zadovoljen. Prvič v življenju sem bil na stopničkah, tretji sem bil. Tako da sem zelo zadovoljen," pravi.

Pravila igre so preprosta

Najbolj preprosta razlaga igre je metanje s koruzo napolnjenih vrečk na privzdignjeno ploščo z luknjo na zgornjem delu. "Najprej so bile vrečke napolnjene prav s koruzo, danes pa so v njih PVC-kroglice, da so bolj obstojne, zdržijo dlje časa in ne prašijo," pravi Telzerow.

Za igranje štrbunka potrebujemo dve plošči in osem vrečk. Štrbunk se lahko igra posamezno ali v dvojicah. Standardno igrišče je sestavljeno iz dveh plošč, ki sta med seboj oddaljeni na razdalji 8,23 metra. "Igralci stojijo ob plošči, vsak ima štiri vrečke v svojih barvah. Konec plošče označuje črto, ki je igralec ne sme prestopiti. Mečejo na drugo ploščo izmenično. Če gre vrečka v luknjo, to šteje tri točke, če ostane na plošči, je ena točka, če pristane na tleh, pa igralec ne dobi nič točk," je pojasnil Telzerow.

Na koncu točke seštejejo in šteje samo razlika v točkah. "Torej, če ima moj nasprotnik tri vrečke v luknji in eno na plošči, jaz pa imam dve vrečki v luknji in dve na plošči, je to 10 točk zanj in osem točk za mene. Razlika je torej dve točki, ki pripadeta zmagovalcu," je nadaljeval z razlago. Igra se nadaljuje, dokler igralec ali par ne doseže 21 točk ali več. Ena igra tako traja v povprečju 15 do 20 minut.

Druks pravi, da se poleg standardne razdalje (8,23 metra) lahko igralci odločijo tudi za krajšo razdaljo (6,23 ali 4,23 metra). "Manjše razdalje so za otroke, starejše od 70 let in invalide, ki ne morejo vrečk metati dlje. Sam tekmovalni sistem pa je na 8,23 metra," je poudaril.