Igričarstvo: milijonski zaslužki in razprodane dvorane

"Se mi zdi, da sem bil predstavljen igranju iger že od malih nog, ko smo imeli računalnik v bistvu na mizici, mi pa smo sedeli na tleh," Mengešan Žiga Lah, ki ga gledalci poznajo pod imenom ScorpLZ, je v videoigrah najprej našel sprostitev. "Ko sem treniral košarko bolj resno, sem imel nek ritual ali kako bi rekel, da sem pred vsako tekmo odigral igro NBA, eno tekmo tam, in sem si predstavljal, da igram sebe."

Ko so se Žigove sanje o profesionalni košarkarski karieri razblinile, je začel padati v depresijo. Uteho je našel prav v igričarskih vsebinah. "Streamerji so bili tisti, ki sem jih ves čas gledal in ki so mi pomagali skozi dneve. In kasneje sem hotel biti to jaz. Ko sem prišel iz tega, sem tudi jaz hotel nekako pomagati drugim, da jim polepšam dneve."

Začel je z ustvarjanjem vsebin. "Spomnim se tudi, da je mami po približno dveh mesecih, ko nisem več delal, rekla, če si bom mogoče našel službo. In sem rekel, naj mi da eno leto časa, ker mislim, da mi lahko tukaj nekaj uspe, in je rekla da lahko, od takrat naprej pa je šlo samo navzgor."

Kmalu zatem je dobil prvega sponzorja. Danes se preživlja z ustvarjanjem videov in streamanjem. Gre za predvajanje vsebine v živo, kjer po navadi igra videoigre in klepeta z gledalci. "Po navadi, ko se zbudim, poskušam posneti enega ali dva videa, kar vzame približno tri do štiri ure, potem pa še streamam štiri do pet ur." Prav tako na svojem kanalu prenaša in komentira e-športna tekmovanja.