Slovenija

Stregli golaž in ričet, učenci ponujali izdelke. Zbrali so 1.637,23 evra

Kranj, 20. 12. 2025 14.07 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Občanke in občani v Kranju

Glavni trg v Kranju je ponovno zaživel v duhu solidarnosti. Z golažem, ričetom in bogato ponudbo izdelkov, ki so jih ustvarili učenci, so v okviru dobrodelne akcije zbrali 1.637,23 evra za pomoči potrebne. Akcija poteka že sedmo leto in spremlja decembrsko dogajanje v Kranju.

Dobrodelno kuhanje v Kranju
Dobrodelno kuhanje v Kranju
FOTO: Mestna občina Kranj

Glavni trg v Kranju je bil danes med 10. in 12. uro prizorišče solidarnosti, prazničnega vzdušja in povezovanja. V okviru dobrodelne akcije "V Kranju dobro v srcu mislimo" sta župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in podžupanja Mestne občine Kranj Manja Zorko obiskovalcem postregla z dobrodelnim golažem in ričetom, učenci šestih kranjskih osnovnih šol so na stojnicah ponujali izdelke, ki so jih pripravili sami. Skupaj so za dober namen zbrali 1.637,23 evra, ki bodo v celoti namenjeni družinam in posameznikom v stiski, so sporočili iz Mestne občine Kranj.

Župan je ob dogodku poudaril pomen skupnosti in solidarnosti ter pohvalil množičen odziv na akcijo: "Takšni dogodki dokazujejo, da solidarnost v Kranju ni enkratno dejanje, temveč tradicija." Zahvalil se je tudi vsem šolam, otrokom, učiteljem, prostovoljcem in obiskovalcem.

Posebno vrednost dogodku so dodali otroci, ki so na stojnicah ponujali svoje izdelke. "Izdelke smo v šoli delali z veseljem, ker smo vedeli, da bomo z njimi pomagali drugim," je povedal eden izmed osnovnošolcev. Druga učenka pa je dodala: "Najbolj mi je všeč, da so tukaj učenci več šol. Da nas je veliko in da skupaj zbiramo za družine, ki potrebujejo pomoč." Občutek imaš, da sodeluješ in da počneš nekaj res dobrega, pa je dejal še tretji osnovnošolec.

Občanke in občani v Kranju
Občanke in občani v Kranju
FOTO: Mestna občina Kranj

Dobrodelna akcija poteka že sedmič zapored in spremlja decembrsko dogajanje v Kranju. V preteklih letih so v okviru akcije zbrali približno 135.000 evrov ter z njimi pomagali več kot 80 posameznikom in družinam. Letos so kranjske osnovne šole in Center za socialno delo Kranj predlagali 14 družin, ki jim bodo z zbranimi sredstvi pomagali v prazničnem času.

Dobrodelno dogajanje v Kranju se nadaljuje tudi v prihodnjih dneh, saj v okviru akcije sledita še Prednovoletni dan košarke v Kranju in dobrodelni Kranj Open, turnir v malem nogometu, v Športni dvorani Planina.

