Streha začasno prekrita s kakovostno folijo, 12 učilnic še neuporabnih

Na Osnovni šoli Drska v Novem mestu, ki ji je torkovo neurje razkrilo velik del strehe, bo v petek znova stekel klasičen pouk. Odpravljanje posledic neurja na šoli bo sicer trajalo še nekaj časa, tako da bo potrebnega precej prilagajanja, je povedal ravnatelj David Imperl. S strehe bodo do konca tedna odstranili premočeno izolacijo inelektrične panele, nato jo bodo začasno prekrili s kakovostno folijo. 12 učilnic medtem potrebuje dolgoročnejše izsuševanje. "Razmišljamo, da bi najprej izsušili šest, nato pa še ostalih šet učilnic," je dejal ravnatelj.

Kot je za STA povedal ravnatelj novomeške OŠ Drska David Imperl, so imeli učenci danes športni dan, v petek pa bo na šoli znova stekel klasičen pouk. Kako točno ga bodo v prihodnje organizirali, bodo sicer še videli, saj 12 učilnic glede na opravljene meritve potrebuje dolgoročnejše izsuševanje, kar pomeni, da v tem času ne bodo uporabne. "Trenutno razmišljamo, da bi najprej izsuševali šest učilnic, kar je možno glede na to, da so v različnih nivojih, nato pa bi šli v izsuševanje še preostalih šestih. V tem primeru bi bili začasno brez šestih učilnic, kar bi verjetno še omogočalo organizacijo pouka na lokaciji šole. V primeru, da bi istočasno ostali brez 12 učilnic, pa ne vem, ali bo to še mogoče," je dejal. Več, kako bo, bodo sicer vedeli do ponedeljka, sam pa meni, da bi bilo najbolje, da bi lahko ves pouk izvajali na zdajšnji lokaciji, predvsem zaradi jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, prehrane in prevozov.

Glede strehe so se po njegovih besedah dogovorili, da bodo z nje do konca tedna odstranili premočeno izolacijo ter preostanek, ki ni uporaben. Odstraniti bo treba tudi še preostale električne panele. Ti so sicer izklopljeni iz elektrike, a je lahko njihova uporaba vprašljiva, je dejal. Streho bodo istočasno prekrili s kakovostno folijo, ki bo služila, dokler se ne dogovorijo, na kakšen način streho dolgoročno obnoviti. Vsekakor pa se z vsem skupaj mudi. Trenutno imajo vsaj to srečo, da je vreme ugodno, je dejal. Tega, kaj je krivo, da je neurje razkrilo streho, pa ni želel komentirati: "To oceno bodo podali drugi."

Novomeška obina je sicer že v sredo sporočila, da so gasilci na strehi OŠ Drska zgradili novo leseno podkonstrukcijo in s tem omogočili začasno pokritje strehe s folijo. V Šolskem centru Novo mesto so prav tako uspešno sanirali zalite prostore.

Odpravljanje posledic v mestu 'bolj ali manj končano'

Medtem je odpravljanje posledic na širšem območju Novega mesta, ki ga je v torek prizadelo neurje s točo, bolj ali manj končano. Kot je za STA povedal podpoveljnik Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto Gregor Kos, so gasilci in pripadniki civilne zaščite delo zaključili v sredo, danes pomagajo le še pri nekaj malenkostih.