Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Streha začasno prekrita s kakovostno folijo, 12 učilnic še neuporabnih

Novo mesto, 18. 09. 2025 12.53 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.P.
Komentarji
7

Na Osnovni šoli Drska v Novem mestu, ki ji je torkovo neurje razkrilo velik del strehe, bo v petek znova stekel klasičen pouk. Odpravljanje posledic neurja na šoli bo sicer trajalo še nekaj časa, tako da bo potrebnega precej prilagajanja, je povedal ravnatelj David Imperl. S strehe bodo do konca tedna odstranili premočeno izolacijo inelektrične panele, nato jo bodo začasno prekrili s kakovostno folijo. 12 učilnic medtem potrebuje dolgoročnejše izsuševanje. "Razmišljamo, da bi najprej izsušili šest, nato pa še ostalih šet učilnic," je dejal ravnatelj.

Kot je za STA povedal ravnatelj novomeške OŠ Drska David Imperl, so imeli učenci danes športni dan, v petek pa bo na šoli znova stekel klasičen pouk. Kako točno ga bodo v prihodnje organizirali, bodo sicer še videli, saj 12 učilnic glede na opravljene meritve potrebuje dolgoročnejše izsuševanje, kar pomeni, da v tem času ne bodo uporabne.

"Trenutno razmišljamo, da bi najprej izsuševali šest učilnic, kar je možno glede na to, da so v različnih nivojih, nato pa bi šli v izsuševanje še preostalih šestih. V tem primeru bi bili začasno brez šestih učilnic, kar bi verjetno še omogočalo organizacijo pouka na lokaciji šole. V primeru, da bi istočasno ostali brez 12 učilnic, pa ne vem, ali bo to še mogoče," je dejal. Več, kako bo, bodo sicer vedeli do ponedeljka, sam pa meni, da bi bilo najbolje, da bi lahko ves pouk izvajali na zdajšnji lokaciji, predvsem zaradi jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, prehrane in prevozov.

OŠ Drska
OŠ Drska FOTO: Občina Novo mesto

Glede strehe so se po njegovih besedah dogovorili, da bodo z nje do konca tedna odstranili premočeno izolacijo ter preostanek, ki ni uporaben. Odstraniti bo treba tudi še preostale električne panele. Ti so sicer izklopljeni iz elektrike, a je lahko njihova uporaba vprašljiva, je dejal.

Streho bodo istočasno prekrili s kakovostno folijo, ki bo služila, dokler se ne dogovorijo, na kakšen način streho dolgoročno obnoviti. Vsekakor pa se z vsem skupaj mudi. Trenutno imajo vsaj to srečo, da je vreme ugodno, je dejal. Tega, kaj je krivo, da je neurje razkrilo streho, pa ni želel komentirati: "To oceno bodo podali drugi."

Novomeška obina je sicer že v sredo sporočila, da so gasilci na strehi OŠ Drska zgradili novo leseno podkonstrukcijo in s tem omogočili začasno pokritje strehe s folijo. V Šolskem centru Novo mesto so prav tako uspešno sanirali zalite prostore.

Odpravljanje posledic v mestu 'bolj ali manj končano'

Medtem je odpravljanje posledic na širšem območju Novega mesta, ki ga je v torek prizadelo neurje s točo, bolj ali manj končano. Kot je za STA povedal podpoveljnik Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto Gregor Kos, so gasilci in pripadniki civilne zaščite delo zaključili v sredo, danes pomagajo le še pri nekaj malenkostih.

Preberi še Pouk odpadel, učitelji poprijeli za metle in samokolnice

Skupno so zabeležili 266 različnih dogodkov, med katerimi so prevladovale poškodbe na strehah. V intervencijah je v dveh dneh sodelovalo okoli 250 gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite. Na delu je bilo 20 gasilskih enot, državna enota Civilne zaščite z dvigalom in brezpilotnim letalnikom ter Komunala Novo mesto.

Zdaj se bo po besedah Kosa začela ocena škode, s čimer pa se bodo ukvarjali zaposleni na občini in štab Civilne zaščite.

novo mesto neurje oš drska učenci
Naslednji članek

Štartaj, Slovenija: na podeželju! vstopa v jubilejno, 10. sezono

Naslednji članek

Vlada predlaga obvezno božičnico v višini polovice minimalne plače

SORODNI ČLANKI

Kaj je botrovalo močnemu neurju v okolici Novega mesta?

Pouk odpadel, učitelji poprijeli za metle in samokolnice

Dvorana Leona Štuklja pod vodo, na OŠ Drska pouk odpade

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Julijann
18. 09. 2025 14.21
Potem pa napravite streho s kritino kot se šika. Vsi ti umotvori s pločevino naredijo več škode kot koristi.
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
18. 09. 2025 14.01
Kakovostno folijo??? Kakšna pa je ta kakovostna folija??
ODGOVORI
0 0
Sulica 81
18. 09. 2025 14.14
biorazgradliva ce jo slucajno veter odnese😀
ODGOVORI
0 0
Desno
18. 09. 2025 13.52
-1
Kako je že bilo 100 his na mesec 3000 stanovanj na leto In 30 dni do specialista
ODGOVORI
0 1
Podlesničar
18. 09. 2025 13.36
+0
Kje ste kavč krovci, da nas poučite o slabi izvedbi strehe 😂
ODGOVORI
1 1
karjola
18. 09. 2025 13.31
+1
Vetrovi pri nas so pa res izbirčni. Odkrivajo samo pločevinaste strehe na javnih objektih.
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
18. 09. 2025 13.29
+2
Edina sreča, da postavimo 100hiš na mesec, 30000 stanovanj na leto in smo v 30ih dneh pri specialistu.
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256