Strehovec v začetku sojenja zavrnil očitke o spodbujanju sovraštva

Na omenjenem portalu je namreč neznani avto r 16. februarja 2016 objavil članek Seznam članov abortivnega lobija proti pravic i do življenja, ki spodbuja usmrtitve nerojenih punčk in fantkov! V njem je navedenih 264 oseb in 13 organizacij, ki so podpisali pobudo za zaščito ustavnih pravic žensk. Obtožni predlog Tadeja Strehovca bremeni, da je kot odgovorni urednik portala odobril objavo članka, v katerem so bili omenjeni podpisniki "žaljivo in posmehljivo označeni kot člani slovenskega abortivnega lobija, ki je odgovoren za splav 350.000 žensk".

Tožilstvo je predlagalo tudi, da sodišče od ponudnika spletne strani iz Švice pridobi dnevniške datoteke, saj bi bilo iz IP naslovov mogoče identificirati osebe, ki so na dan objave članka dostopale do strežnika. Tako bi bilo razvidno, ali je Strehovec tega dne dostopal do članka, meni tožilstvo. Obramba se s tem ni strinjala. Sodišče bo odločitev o predlogu še sprejelo.

Kot je pojasnila sodn ica Polona Kukovec , je treba v tem primeru razčistiti, ali je šlo za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom omogočajo objave vsebin brez predhodnega nadzora. Sodni izvedenec računalniške stroke je po njenih besedah ugotovil, da iz spletne strani to ni mogoče razbrati, saj je to odvisno od tehnične zastavitve strani. Tako bodo na zaslišanje povabili tudi tistega, ki jo je postavil.

Avtorja članka, ki ga sicer pozna, ni želel razkriti. Kot razlog je v izjavi za medije pojasnil, da je bilo v zadnjih letih kar nekaj ljudi, ki so javno zagovarjali pravic e nerojenih otrok, izpostavljenih medijskemu linču, pritiskom in žalitvam. Zatrdil pa je, da članka pred objavo ni videl.

Kot je še pojasnil Strehovec, je bil članek objavljen po objavi prispevka o omenjeni ustavni pobudi v Mladini, kjer so se podpisniki sami izpostavili, zato njihova objava ne pomeni razkritja zasebnih stališč posameznikov. Te osebe so s podpisom pobude skupini državljanov, ki so molili za nerojene otroke pred ljubljansko ginekološko kliniko, odrekale pravico do svobode izražanja in verske svobode, je dejal in izpostavil katoliško doktrino, po kateri je splav umor.

'Izraz slovenski abortivni lobi ni žaljiv'

"Članek je želel opozoriti na pravico do življenja vsakega človeka, kar pa ni sovražni govor ali spodbujanje sovražnega govora,"je prepričan Strehovec. Tudi uporaba izraza slovenski abortivni lobi po njegovem mnenju ni žaljiva, saj da je to v tujini v znanstvenem in medijskem prostoru uveljavljen izraz.