Strela odkrušila del stolpa Štanjelskega gradu

Gasilci posredovali naslednji dan in zadevo sanirali, zdaj je vse pod nadzorom

Dogovorili so se, da bodo gasilci posredovali naslednji dan, ko bo lepše vreme, saj zaradi dežja in teme ni bil možen dostop do stolpa in do ostalih streh. Razmere tudi niso bile tako kritične, da bi bila ogrožena človeška življenja, je dejal Adamič.