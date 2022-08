Strela ubila moška na območju Triglava in Slavnika

V soboto okoli 18. ure je na grebenu pod vrhom Triglava strela udarila v planinca. Gorski reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana so preminulega s pomočjo dežurne ekipe z Brnika in helikopterjem prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci in pogrebna služba. V dolino so prepeljali tudi planinko, ki je spremljala pokojnika, poroča center za obveščanje.