Strela udarila v daljnovod, ta se je prelomil in padel na avto

Potem ko je državo zajelo močno neurje, ki je povzročilo precej preglavic, so gasilci PGD Cerknica na svojem Facebookovem profilu opisali intervencijo, pri kateri so sodelovali. Ob 11.42 je pri naselju Grahovo v občini Cerknica strela udarila v daljnovod. Ta se je ob tem pretrgal in padel na kombinirano vozilo, pri čemer je vozilo zagorelo. Pristojna služba elektro podjetja je izklopila elektriko, gasilci PGD Cerknica pa so zavarovali kraj dogodka in pogasili goreče vozilo. FOTO: PGD Cerknica "Ena oseba je bila preventivno prepeljana v ZD Cerknica," so zapisali gasilci ob objavi fotografij. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da gre za voznika kombiniranega vozila.