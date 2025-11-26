Slovenija
'Strela z jasnega' - zgodba o človeku, ki je preživel tragedijo na Triglavu
Neverjetna zgodba o človeku, ki je preživel tragedijo na Triglavu. 29. julija 1972 je na sedlu malega Triglava strela v trenutku vzela štiri mlada življenja, peto življenje pa je ugasnilo čez nekaj dni v bolnišnici. Član nesrečne skupine je bil takrat tudi Dare Vidic. Takrat ga je občutek krivde preživelega tako prevzel, da se še zdaj kdaj prikrade nazaj, pravi.
