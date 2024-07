Strela zanetila požar, voda poplavila objekte, razkrite strehe, zasute ceste

Uprava za zaščito in reševanje je v nedeljo popoldne in zvečer zabeležila več kot 150 intervencij na območju regijskih centrov Kranj, Celje, Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje. Do težav je prišlo tudi na nekaterih cestah, po poročanju Prometno-informacijskega centra je zaradi zemeljskega plazu še vedno zaprta cesta med Litijo in Zagorjem pri Šklendrovcu.

Znova je bilo hudo tudi na območju Črne na Koroškem. Od tam poročajo o zalitih kleteh ter sproženih zemeljskih plazovih, zaradi česar so bili na terenu gasilci iz Črne in Mežice. Po poročanju Koroškega radia je v Spodnjem Javorju plaz delno zasul domačina, ki so ga rešili gasilci in ga prepeljali v bolnišnico.

Prav tako je na Goriškem pustošil tudi močan veter, ki je v občini Šempeter - Vrtojba razkril strešnike na strehi hiše. Ti so nato viseli na pločnik ter s tem predstavljali nevarnost za okolico, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci, ki so ob tem pregledali tudi sosednjo streho, ki jo je poškodovalo neurje.

V občinah Mislinja in Slovenj Gradec so zaradi močnega dežja zalite kleti stanovanjskih hiš, v Rečici ob Savinji pa je veter razkril več streh in podrl nekaj dreves.

Več intervencij so gasilci opravili tudi na območju Celja, kjer je neurje z močnim vetrom in dežjem poplavilo kleti stanovanjskih objektov ter podrlo več dreves, ki so onemogočala prevoznost cest. V Šentjurju in Štorah je medtem veter odkrival tudi strehe. V Žalcu se je zaradi močnega neurja sprožil zemeljski plaz, ki ogroža hišo, podrto drevo pa je oviralo promet.

Več intervencij so opravili v Regijskem centru za obveščanje Maribor, kjer so zaradi neurij posredovali v občinah Benedikt, Hoče - Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Šentilj in v samem Mariboru. Lokalni gasilci so na terenu posredovali zaradi zalitih objektov, odkritih streh, podrtih dreves ter zemeljskih plazov.

Močan veter je pustošil tudi po občini Radeče ter na Vranskem, kjer pa so bili zaradi meteorne vode poplavljeni tudi številni objekti in ceste.

Na območju Trbovelj je v času neurja padlo več dreves, ki so zaprla tako lokalne kot regionalne ceste. Na terenu so bili tudi delavci Komunalnega podjetja Trbovlje. Na Rudarski cesti v občini Trbovlje pa je močan veter odkril streho na športnem objektu Rudar. Gasilci PGD Trbovlje so okoli 15 kvadratnih metrov objekta začasno prekrili s folijo.

Neurje z močnim vetrom je prizadelo tudi del občine Laško. Tam je podrtih več dreves, ki so onemogočala prevoznost cest in ogrožala objekte. Posredovali so gasilci PGD Laško, Rečica, Sedraž in Šentrupert pri Laškem. V Sevnici in okolici pa je bila zaradi okvare na daljnovodu motena oskrba z električno energijo. Okvaro so odpravili delavci Elektra Celje.

Gasilci PGE Krško so medtem s tehničnim posegom in avto lestvijo prekrili dva objekta. Na Senovem in v okolici pa je bila zaradi okvare na daljnovodu motena oskrba z električno energijo. Okvaro so odpravili delavci Elektra Celje.

V občini Vojnik je meteorna voda poplavila cesto in gospodarsko poslopje.