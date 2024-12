Streli, kriki in eksplozije za eno uro postali realnost celjske bolnišnice

Zdravstveni delavci so skupaj z enotami Policije v celjski bolnišnici izvedli praktično vajo: kako ukrepati v primeru izredne varnostne situacije. Število varnostnih incidentov nad zdravstvenim osebjem se namreč povečuje. Samo v Celju so jih v zadnjih dveh letih zabeležili kar 46. No, tokratni akcijski scenarij se je končal uspešno, okoli 25 pripadnikov Policije je onesposobilo tri napadalce, ki so s strelnim orožjem ranili varovano osebo ter za talko vzeli medicinsko sestro.