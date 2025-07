Streljali in odvrgli puško: krivolovce ujeli s poginulo srno in zajcem

Šentjernejski policisti so ponoči na območju Stranj pri Škocjanu ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat Stilo. V vozilu je bilo pet oseb z območja Škocjana in Črnomlja, med njimi en mladoletnik, v prtljažniku pa so prevažali poginulo srno in zajca, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so nadaljevali aktivnosti za najdbo orožja, za katero so sumili, da so ga storilci odvrgli, preden so jih ustavili. Ob pregledu širšega območja je policist policijske postaje Novo mesto v jarku z vodo našel odvrženo puško z dvema nabojema. Živalska kadavra in orožje so zasegli, vozilo pa zapečatili.

Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja nezakonitega lova. Zoper osumljence bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Po opravljeni kategorizaciji bodo ukrepali tudi zaradi posedovanja nezakonitega orožja.