Med streljanjem v Dobruški vasi na dvorišče priletela krogla in za las zgrešila domačine

V sredo zvečer je v Dobruški vasi odjeknilo več strelov, ena od krogel pa je priletela na dvorišče domačina v 1,5 kilometra oddaljenem naselju Mihovica. Domačin nam je povedal, da se je takrat z dvema znancema nahajal na dovozu do sosedove kmetije in da jih je krogla za las zgrešila. Na Policijski upravi Novo mesto so nam incident potrdili in sporočili, da nadaljujejo s preiskavo, aktivnostmi za izsleditev storilca in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

V sredo nekaj po 19. uri so v Dobruški vasi odjeknili streli. Domačin nam je povedal, da so se zvečer po delu s sosedi zadrževali na dovozni poti do sosedove kmetije, ko so v dober kilometer in pol oddaljeni vasi zaslišali rafal strelov. Zvok glasnega pokanja so ujele tudi nadzorne kamere.

"Čez nekaj sekund je izstrelek, velikosti okoli 2,5 centimetra, priletel na tla, le meter in pol stran od nas," nam je povedal domačin, ki opozarja, da so se po poti le nekaj minut prej s kolesi vozili otroci, izstrelek bi lahko zadel tudi koga izmed njih, je dodal in pojasnil, da bi se dogodek lahko končal tragično. Iz fotografij je razvidno, da se je izstrelek zaril in izril iz tal.

Policija storilca še išče