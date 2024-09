Streljanje in požar v romskem naselju Šmihel, ena oseba v bolnišnici

Več policijskih patrulj je skupaj z reševalci vstopilo v naselje. Reševalci so na urgenco odpeljali eno osebo, ki je bila poškodovana s strelnim orožjem. Po do sedaj znanih podatkih ni v smrtni nevarnosti.

Policisti bodo predvidoma ob 19.15 o dogodku podali izjavo.

Policisti so na kraju prijeli osumljenca streljanja in mu odvzeli prostost. Naknadno so na kraj prispeli še gasilci, ki so požar stanovanjske hiše omejili in pogasili. Povzročena materialna škoda še ni znana.

Aktiviran tudi policijski helikopter

Na območju Novega mesta je povečano število policistov iz različnih enot novomeške in sosednjih uprav. Aktiviran je tudi helikopter slovenske policije, ki opravlja operativne in preventivne naloge na varnostno obremenjenih območjih.

Kraj dogodka je zavarovan, gibanje pa je omejeno. "Kriminalisti in policisti izvajajo nujna preiskovalna dejanja zaradi sumov več uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Preiskava je v teku," so še sporočili s PU Novo mesto.