Štremfelj dobro okreva, nič več na intenzivnem oddelku

"Danes Andrej zapušča intenzivni oddelek. Pot rehabilitacije se je začela z močno podporo vseh, ki ste v teh dneh pošiljali dobre želje in molitve, za kar se zahvaljujeva vsem in vsakemu posebej," je zapisala Marija Štremfelj.

Andrej Štremfelj se je poškodoval, ko se je v steni odlomil del skale. Mojstranski gorski reševalci so pomagali pri dvigu ponesrečencev – poškodovana je bila tudi alpinistka – v policijski helikopter, ki ju je prepeljal v ljubljanski UKC.

Štremfelj sodi med legende slovenskega alpinizma. V zgodovino se je vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati takrat prva Jugoslovana stopila na vrh Mount Everesta.

Drugič se je na najvišji vrh sveta povzpel leta 1990, skupaj z ženo Marijo in Janezom Megličem.

Leta 1992 je za osvojitev gore Kangčendzenge z Markom Prezljem dobil Bloudkovo nagrado in zlati cepin.

Leta 2018 je kot prvi slovenski alpinist prejel zlati cepin za življenjsko delo.