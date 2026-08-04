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Štremfelj dobro okreva, nič več na intenzivnem oddelku

Ljubljana, 04. 08. 2026 21.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Andrej Štremfelj

Slovenski alpinist Andrej Štremfelj, ki se je poškodoval v četrtek v triglavski severni steni, je zapustil intenzivni oddelek kliničnega centra v Ljubljani. Novico je na družbenih omrežjih sporočila njegova žena Marija.

Andrej in Marija Štremfelj
Andrej in Marija Štremfelj
FOTO: Bobo

"Danes Andrej zapušča intenzivni oddelek. Pot rehabilitacije se je začela z močno podporo vseh, ki ste v teh dneh pošiljali dobre želje in molitve, za kar se zahvaljujeva vsem in vsakemu posebej," je zapisala Marija Štremfelj.

Andrej Štremfelj se je poškodoval, ko se je v steni odlomil del skale. Mojstranski gorski reševalci so pomagali pri dvigu ponesrečencev – poškodovana je bila tudi alpinistka – v policijski helikopter, ki ju je prepeljal v ljubljanski UKC.

Štremfelj sodi med legende slovenskega alpinizma. V zgodovino se je vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati takrat prva Jugoslovana stopila na vrh Mount Everesta.

Drugič se je na najvišji vrh sveta povzpel leta 1990, skupaj z ženo Marijo in Janezom Megličem.

Leta 1992 je za osvojitev gore Kangčendzenge z Markom Prezljem dobil Bloudkovo nagrado in zlati cepin.

Leta 2018 je kot prvi slovenski alpinist prejel zlati cepin za življenjsko delo.

Andrej Štremfelj alpinizem Triglav nesreča UKC Ljubljana

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