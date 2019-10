Stres in izgorelost grozita več kot polovici populacije.

Stres je ena največjih epidemij današnjega časa. Enako izpostavljeni so mu predstavniki obeh spolov. Vsakodnevna preobremenjenost in kopica različnih problemov povezanih s službo, šolo, odnosi, financami… povzroča negativne stresne situacije. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) v publikaciji navaja podatek, da med 70 in 80 odstotkov ljudi obišče zdravnika zaradi bolezni, ki so posledica stresnega načina življenja.

Stres in dejavniki stresa niso za vse ljudi enaki in enako težko (ali lahko) rešljivi.

“Stres vpliva na delovanje posameznika in predstavlja v Evropi enega največjih zdravstvenih izzivov. Ker smo preobremenjeni, premalo fizično aktivni, premalo spimo in pogosto jemo hitro pripravljeno hrano, se vse to se še stopnjuje. Vedno več kave in kajenje pa vse skupaj še poslabšata.” Je dejala Dr. Gordana Jurkovič. “Prvi korak k zmanjšanju stresa je redna fizična aktivnost, sproščanje in kvalitetne naravne učinkovine, ki pomagajo telesu blažiti posledice stresa, krepijo odpornost in zmanjšujejo utrujenost. Naučiti se moramo prisluhniti sebi in svojemu telesu.” Je še dodala Dr. Jurkovičeva.

Eden najbogatejših virov naravnih učinkovin, ki pomagajo pri zaščiti pred stresom se nahaja prav v Adipo Stress kompleksu (ASC).

Se tudi vi tolažite "Samo še ta teden ali mesec, potem si bom lahko oddahnil ..."? Stres je povezan z oslabelostjo imunskega sistema, vse pogostejšimi glavoboli, motnjami spanca in prebavnimi težavami. Dolgotrajni stres lahko povzroča kronično utrujenost in izčrpanost, ki vodi v izgorelost ali celo depresijo in resnejša sistemska obolenja. Okrevanje po izgorelosti lahko traja več mesecev ali let. Stresa ni mogoče preprečiti, vendar je obvladljiv. Ključni ukrep za zmanjšanje tveganja je čim prej prepoznati težave, povezane s stresom tako, da lahko ukrepamo preden pride do resne bolezni, povezane s stresom. V obdobju povišanega stresa ali psihofizičnih naporov lahko z naravnimi učinkovinami zmanjšamo možnost, da bi prišlo do kronične utrujenosti in težav z odpornostjo.

Stres in izgorelost grozita več kot polovici populacije.

Naravni odgovor na stres Formula ASC vsebuje visoko koncentracijo celovitega spektra ajurvedskega zelišča ashwagandha, ki znižuje raven stresnega hormona kortizola, spodbuja izgubo odvečnih kilogramov ter izboljšuje splošno razpoloženje in občutek sreče. Ashwagandha poveča energijo in mentalno budnost čez dan ter podpira dobro nočno spanje. Druga pomembna učinkovina je neokrnjen fitokompleks norveške rjave alge iz arktičnega morja, ki razstruplja telo številnih toksinov in vsebuje organski jod, ki pomaga pri aktivaciji ščitnice in posledično regulira ostale žleze in organe, vključno s trebušno slinavko, žolčem, ledvicami, nadledvičnimi žlezami in jetri. Rjave morske alge so hranilno tako popolne, da lahko samostojno ohranjajo človeka pri življenju in so prava zakladnica biodostopnih mineralov, vitaminov in vlaknin.

Premagajte stres na zdrav način z 100% naravno formula ASC.