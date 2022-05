Stresni test: 18 mesecev in pol milijarde evrov za učinkovitejše zdravstvo

Prav gotovo se je vam ali pa vašim znancem že zgodilo, da so potrebovali pregled specialista in so zaradi dolgih čakalnih vrst v javni ustanovi do želenega zdravnika v nekaj dneh brez težav prišli v zasebni ambulanti in storitev plačali. To je le en primer, zakaj se nova vlada loteva - stresnega testa.

Robert Golob, predsednik vlade pojasnjuje: "Upam si trditi, da bomo prvič v zgodovini samostojne Slovenije naredili eksperiment. Po 18 mesecih trdega dela bomo vedeli, kje so meje javnega zdravstvenega sistema."

Leto in pol bo namreč trajal preizkus, ki bo izmeril, kaj zmore javni zdravstveni sistem. Strategijo bo na zaslišanju v torek natančneje predstavil kandidat za ministra Danijel Bešič Loredan. Pred kamero danes ni želel, je pa že pred dnevi povedal, da bodo vsi zaposleni v zdravstvu v tem času plačani po realizaciji. Kdor bo delal več, bo nagrajen. "Mi temu rečemo, da bomo z aneksom k splošnemu dogovoru plačali vse opravljene storitve, nagradili bomo deficitarne kadre, da bodo počeli tisto, kar znajo, da bodo za to plačani, jih administrativno razbremenili," pravi Bešič Loredan.

"Dali bomo nosilce, ki bodo za ta načrt prevzeli odgovornost, in zagotovili bomo denar, da bodo ti nosilci to odgovornost lahko udejanjili," še dodaja Golob. Opravljeno delo zdravnikov nameravajo tudi nadzirati. Da se afere, ki smo jih doživeli denimo med covidom, ko so nekateri zdravniki na papirju na mesec opravili 300 ur in več, ne bi ponovile. Po drugi strani pa je nadzor nekdanjega ministra za zdravje in člana sveta naše največje bolnišnice za te iste zdravnike pokazal, da so premalo učinkoviti in da bi lahko delali več.