Strešniki po astronomskih cenah, škoda v milijonih

Po hudi vetrovni ujmi na Gorenjskem so končana prva intervencijska popravila, zdaj pa so na vrsti krovci. Nekateri domačini so se dela lotili tudi sami, a strešnike je, pravijo, težko dobiti, ali pa so cene poletele v nebo. Občine medtem seštevajo škodo, stroški bodo ponekod presegli več milijonov evrov, saj je bilo skupno poškodovanih več tisoč objektov, električna napeljava, avtomobili in drevesa. Poškodovane so bile tudi tri osebe, med njimi en gasilec, a so že vsi v domači oskrbi.