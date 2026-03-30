Slovenija

Strešniki po astronomskih cenah, škoda v milijonih

Ljubljana, 30. 03. 2026 19.59 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Odprava škode po vetrolomu v Žirovnici

Po hudi vetrovni ujmi na Gorenjskem so končana prva intervencijska popravila, zdaj pa so na vrsti krovci. Nekateri domačini so se dela lotili tudi sami, a strešnike je, pravijo, težko dobiti, ali pa so cene poletele v nebo. Občine medtem seštevajo škodo, stroški bodo ponekod presegli več milijonov evrov, saj je bilo skupno poškodovanih več tisoč objektov, električna napeljava, avtomobili in drevesa. Poškodovane so bile tudi tri osebe, med njimi en gasilec, a so že vsi v domači oskrbi.

vreme veter škoda intervencija popravilo krovci

'Premikanje ure z biološkega vidika ni nekaj dobrega'

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
30. 03. 2026 21.07
Trgovci - židi
periot22
30. 03. 2026 20.59
Sramota je da ni nujnih stvari v tehničnih trgovinah temvec sama klozona nepotreben kič kot so bazeni, oprema za žar, ležalniki, kam oprema več kot pol trgovine Merkurjeve nepotrebne krame sramota!
Bananistanec
30. 03. 2026 20.54
To ni človeško, ampak na žalost je
Voluhar7
30. 03. 2026 20.44
Volitve so konec kje so sedaj Svoboda Demokrati in resnica?????????
Misika1967
30. 03. 2026 20.42
Sramota objavit vse ki so cene dvignili. Ljudi v stiski izkoriscat podlo da bolj ne more bit.
Trikrat cepljen
30. 03. 2026 20.37
To je izkoriščanje prizadetih v nesreči. Takoj zapret trgovine, ki si to dovolijo. Vsem prizadetim vrniti denar, ki je bil preplačan od cene ki naj bi veljala pred katastrofo. Objaviti seznam trgovcev ( trgovin ). Naj jim sodijo kot vojnim dobičkarjem. Si država sploh še upa pogledati komu v oči ! Nezaslišano !
konc
30. 03. 2026 20.29
Tukaj bi morala svoje narediti država in zamrzniti cene nujnega materiala za obnovo! Ali pa oglobiti trgovce zaradi takšnega brezsramnega zaslužkarstva! Aja, saj vidimo kaj imamo, briga njih za nas.
Samo navijač
30. 03. 2026 20.24
Spet trgovci, vojni dobickarji. Pozapret lopove.
Slovenska pomlad
30. 03. 2026 20.20
Se spominjam,konje Janša za svoj umazan žep prodajal po oderuških cenah orožje Hrvatom.
jedupančpil
30. 03. 2026 20.23
bolnik
MasteRbee
30. 03. 2026 20.16
Vse je to vojno dobičkarstvo. V covid časih je bil burek v Hofru 2.70, danes je 1.20.
PIKAPOLONICA1994
30. 03. 2026 20.14
kriminalci...
SDS_je_poden
30. 03. 2026 20.11
Da so šle cene strešnikov v nebo, je navadna svinjarija. Bo treba trgovce malo s palico nazaj naglihat.
jedupančpil
30. 03. 2026 20.24
tako pac je, povprasevanje-ponudba ...
yatttt
30. 03. 2026 20.44
To je tako kot z gorivom: ali imaš nizke cene, ampak se robe ne dobi -- ali se pa cena prilagodi povpraševanju ...
