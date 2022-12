Kaj dobite, če za 24 ur združite škarje, brivnike in velik kozarec za zbiranje prostovoljnih prispevkov? V Kranju so to poimenovali kar "šišatlon". Gre za 24-urno striženje las za plemenit namen, ki so ga gorenjski frizerji organizirali že drugo leto zapored. Letošnji izkupiček bo v celoti namenjen Društvu staršev otrok, zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku, organizatorji pa so prepričani, da bodo lanski znesek z lahkoto presegli.

