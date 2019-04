Beležimo strm porast spektroavtističnih motenj

Opozorila je, da pojavnost spektroavtistične motnje v Sloveniji in po svetu strmo narašča. Še v letu 2015 naj bi imel takšno motnjo eden od 10 dečkov in ena od 50 deklic. Glede na trend v zadnjih letih pa naj bi bil leta 2025 vsak drugi deček in vsaka deseta deklica v spektru avtističnih motenj. V Sloveniji sicer natančnih podatkov o pojavnosti avtizma ni, saj je pristojne institucije še ne merijo. So pa številke po besedah Bohinec Gorjakove zelo visoke.

Svetovni dan zavedanja o avtizmu, ki ga zaznamujemo danes, je čas, ki ga po vsem svetu posvetijo tematiki avtizma, je v nagovoru dejala predsednica Zveze nevladnih organizacij za avtizem Sandra Bohinec Gorjak . Takrat pozivajo voditelje, naj uresničujejo ustavne pravice oseb z avtizmom do vključenosti v izobraževalni, zdravstveni in socialni sistem ter da podprejo integracijo oseb z avtizmom v družbo.

Biti oseba z avtizmom ni izbira ali odločitev, ampak je to dejstvo, je na nacionalni konferenci zavedanja o avtizmu poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina . Predsednica Zveze nevladnih organizacij za avtizem Sandra Bohinec Gorjak je ob tem opomnila, da pojavnost spektroavtističnih motenj pri nas in po svetu strmo narašča.

Osebe z avtizmom in njihove družine se sicer srečujejo s številnimi izzivi na zdravstvenem, šolskem in socialnem področju.

Zaradi strmega porasta tovrstnih motenj je nujno, da na sistemskih ravneh začnemo še bolj sistematično, strokovno, učinkovito in uspešno urejati področje avtizma, je poudarila. Zavzela se je, da bi več pozornosti namenili ureditvi ustreznih terapevtskih programov, enakopravnega vključevanja otrok in mladostnikov z avtizmom v šolski sistem, socialnega vključevanja oseb z avtizmom ter programov preventive in osveščanja o avtizmu.

Osebe z avtizmom in njihove družine se sicer srečujejo s številnimi izzivi na zdravstvenem, šolskem in socialnem področju, je opomnila. Tako se težje zaposlijo, zaradi pomanjkljivega razumevanja njihovih posebnosti imajo težave tudi v šolskem okolju. Na področju zdravstva je sicer nastal zakon o celostni zgodnji obravnavi, vendar pa centri za zgodnjo obravnavo, v katerih naj bi osebe z avtizmom obravnavali, po besedah Bohinec Gorjakove še niso popolnjeni, kadri pa niso ustrezno strokovno usposobljeni.

Zbrane je pozdravil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je izpostavil, da se je vedno znova izziv srečevati z drugačnostjo. Kot je poudaril, pa ne sprejema ničesar, kar bi tem ljudem kršilo njihove temeljne človekove pravice.

Pravice do šolanja, zaposlitve in do osebnega asistenta ljudje z avtizmom morajo imeti, sicer njihovo bivanje ni enakopravno, je dejal. Kot je zagotovil, varuh človekovih pravic na to neprestano opozarja in bo tako ravnal tudi v prihodnje.

V poslanici ob svetovnem dnevu avtizma so v zvezi zapisali, da je ključnega pomena za socialno vključenost oseb z avtizmom urejeno družbeno okolje in razumevanje problematike oseb z avtizmom. Z razumevanjem, znanjem in srčnostjo lahko družba pomembno reagira pri aktivnem socialnem vključevanju oseb z avtizmom in pri vzpostavljanju socialne komunikacije ter interakcije med družbo in osebami z avtizmom.