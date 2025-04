Strmoglavil ob zmanjšani vidljivosti: pogoji za turbulenco in zaledenitev

Zmanjšana vidljivost pri tleh, padavine, deloma tudi nevihte ter pogoji za nastanek turbulence in zaledenitve. Takšni vremenski pogoji so vladali na območju Velike planine v času strmoglavljenja letala v začetku marca, ugotavlja uvodno poročilo o letalski nesreči. Napoved predvidenih vremenskih razmer ni predvidevala pogojev za letenje po pravilih vizualnega letenja, prav tako so bile neugodne dejanske razmere. Švedski pilot, edini potnik in žrtev nesreče, se je kontrolorju nazadnje javil ob 9.18, nato pa se na klice ni več odzival. Kmalu zatem je letalo izginilo z radarskega zaslona.

OGLAS

Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih, železniških nesreč in incidentov je izdala uvodno poročilo o letalski nesreči, ki se je na Veliki planini zgodila 10. marca letos. 64-letni švedski pilot je bil edini potnik v zasebnem letalu, ki je strmoglavilo pred dobrim mesecem dni, in tudi edina žrtev letalske nesreče. Letalo je ob 8.47 vzletelo iz Zagreba in naj bi po dveh urah in 30 minutah pristalo v Švici, a do svojega cilja ni nikoli prišlo. Letalo je strmoglavilo nad Veliko planino.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert



















Reševanje je ovirano tudi zaradi slabih vremenskih razmer icon-picture-layer-2 1 / 11

Neposredno po vstopu v slovenski zračni prostor se je pilot najprej javil kontroli letenja Cerklje ob Krki, ob 9.17 pa je vzpostavil radijsko komunikacijo z ljubljansko kontrolo letenja. "Ljubljana, javljam se N595RJ," je sporočil kontrolorju. Komunikacija se je nato nadaljevala kakšno minuto, nekaj sekund čez 9.18 pa je pilot poslal zadnje sporočilo: "Ljubljana, N595RJ." Kontrolor je skušal pilota priklicati, a se ta ni več odzival. Kmalu zatem je letalo izginilo z radarskega zaslona. Letalski preiskovalni organ je bil o prekinitvi stika z letalom in verjetni letalski nesreči na območju Velike planine obveščen ob 9.31 s strani Republiškega centra za obveščanje (ReCO), pozneje pa tudi s strani OKC Ljubljana in KZPS.

Neugodne razmere za letenje

Nad zahodno Evropo je bilo takrat, kot navaja poročilo, območje nizkega zračnega tlaka s središčem nad Atlantikom. Vremenska fronta se je prek zahodne Evrope in Sredozemlja pomikala proti vzhodu, hladna fronta pa je Slovenijo prešla čez dan. Na širšem območju Alp je posledično prevladovalo oblačno vreme s pokritimi vrhovi gora, zmanjšano vidljivostjo pri tleh, padavinami, deloma tudi nevihtami ter pogoji za nastanek turbulence in zaledenitve. Deževalo je na Primorskem, Notranjskem in Gorenjskem. Na Dolenjskem in Štajerskem so bile prisotne krajevne padavine. V krajih s padavinami je bila vidljivost pri tleh med pet in deset kilometri, drugod okoli 20 kilometrov. Vrhovi hribov in gora so bili skriti v oblakih in megli.

Napoved predvidenih vremenskih razmer ni predvidevala pogojev za letenje po pravilih vizualnega letenja, tudi dejanske vremenske razmere so bile neugodne za letenje po pravilih vizualnega letenja. Območje Velike planine je bilo v oblakih in megli, prisotne pa so bile tudi padavine. Temperatura ničte izoterme je bila na višini 1981 metrov, nad njo pa vse do višine FL160 pogoji za nastanek zmerne zaledenitve. Pihal je jugozahodni veter. Ob tleh je pihal s hitrostjo okoli 20 vozlov, nad terenom pa s hitrostjo okoli 30 vozlov; prisotni so bili pogoji za nastanek zmerne turbulence.

Teče nadaljnja preiskava