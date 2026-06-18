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Strmoglavljenje, eksplozija in ebola: najzahtevnejša vojaška vaja doslej

Pokljuka, 18. 06. 2026 19.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Denis Malačič
Zlomljeno krilo na Pokljuki

Eksplozija, ognjeni zublji, zasilni pristanek vojaškega transportnega letala in večje število smrtnih žrtev. Na Pokljuki se je odvijal najzahtevnejši scenarij v več kot 20-letni zgodovini vaje kriznega odzivanja Zlomljeno krilo. Specialci, kriminalisti, forenziki, reševalci in vojaki so združili moči v simulaciji letalske nesreče, kjer je bila pomembna vsaka minuta. Kako poteka preiskava takšne katastrofe in zakaj so tovrstne vaje ključne za učinkovito reševanje življenj?

Pokljuka Zlomljeno krilo vojaška vaja letalska nesreča

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