Slovenija
Strmoglavljenje, eksplozija in ebola: najzahtevnejša vojaška vaja doslej
Eksplozija, ognjeni zublji, zasilni pristanek vojaškega transportnega letala in večje število smrtnih žrtev. Na Pokljuki se je odvijal najzahtevnejši scenarij v več kot 20-letni zgodovini vaje kriznega odzivanja Zlomljeno krilo. Specialci, kriminalisti, forenziki, reševalci in vojaki so združili moči v simulaciji letalske nesreče, kjer je bila pomembna vsaka minuta. Kako poteka preiskava takšne katastrofe in zakaj so tovrstne vaje ključne za učinkovito reševanje življenj?
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