Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Strog nadzor nad motoristi

Ljubljana, 27. 05. 2026 19.21 pred 29 dnevi 1 min branja 5

Avtor:
Tanja Volmut
Motorist

Motoristična sezona se ni začela dobro. Do danes je na naših cestah umrlo 5 voznikov motornega kolesa in 2 voznika mopeda, 35 se jih je poškodovalo huje. Policija ugotavlja: najpogostejši vzrok motorističnih nesreč je neprilagojena hitrost. In prav vroči meseci so za motoriste - po statistiki - najnevarnejši. Povzročitelji najhujših nesreč - pa so - v približno polovici primerov kar motoristi sami. Zato napovedujejo oster nadzor.

motor varnost policija nesreča
24ur.com Policija poostruje nadzor nad motoristi: že 12 smrtnih žrtev
24ur.com Predsednica v motoristični jakni: 'To vajo bi moral opraviti vsak motorist'
24ur.com Na motorju štirikrat večja verjetnost za nesrečo kot v avtomobilu
24ur.com Vsako leto več nesreč motoristov: kako varne so slovenske ceste?
24ur.com AVP znova opozarja: Na motorju ni prostora za napačne odločitve
24ur.com Niste pripeti? Tveganje za smrt je ob nesreči dvakrat večje
24ur.com Do 21. junija 31 odstotkov nesreč kolesarjev več kot lani
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
28. 05. 2026 11.56
Stereotip o motoristih je prisoten. Vse kar ima dve kolesi in ustvarja hruo je motor- motorist. Vsi pijejo, divjajo, izsiljujejo itn. Pa je vse to res? Ne ni. Izjeme so prisotne kot povsod. Velika večina ne loči med potovalnimi motorji in cestaki ki res dosegajo velike hitrosti in omogočajo velike hitrosti v zavojih. Več je potovalnih ki v veliki večini sooštujemo omejitve, ne ustvarjamo hrupa. Mene poostrena kontrola ne moti nič. Vsi ki se vozimo v parih ne uživamo alkohola ko potujemo. Uporaba stereotipov je škodljiva ker ne odseva dejanskega stanja. Nastanejo s pomočjo medijev da so udarni naslovi.
Odgovori
+1
1 0
Oknaj 4
28. 05. 2026 08.58
Se strinjam z ostrim nadzorom in razširijo ga naj na vsa vozila na dveh kolesih (kolesarji , skiroji) .
Odgovori
0 0
ap100
27. 05. 2026 21.47
motoristi so postali pravi izsiljevalci nesreč, ne ozirajo se na nikogar enkrat so kolesarji, drugič avtomobilisti, tretjič celo pešci - v kolonah si prisvajajo prednost - rezultati so jasni
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
27. 05. 2026 19.55
Ker grejo na cesto takoj ob lrvi vročini. Takrat je asfalt kot šipa !
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
27. 05. 2026 19.51
Žal za veliko motoristov ne velja omejitev hitrosti polna črta in prehitevanje v škarje čeprav so tudi svetle izjeme
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763