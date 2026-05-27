Strog nadzor nad motoristi

Motoristična sezona se ni začela dobro. Do danes je na naših cestah umrlo 5 voznikov motornega kolesa in 2 voznika mopeda, 35 se jih je poškodovalo huje. Policija ugotavlja: najpogostejši vzrok motorističnih nesreč je neprilagojena hitrost. In prav vroči meseci so za motoriste - po statistiki - najnevarnejši. Povzročitelji najhujših nesreč - pa so - v približno polovici primerov kar motoristi sami. Zato napovedujejo oster nadzor.