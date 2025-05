Strogi varnostni ukrepi pred zadnjim slovesom papeža Frančiška

Jutri se bo svet zazrl proti Vatikanu, kjer se bo v veličastnem, a strogo določenem protokolu, ki se prenaša iz stoletja v stoletje, poslovil eden najvplivnejših verskih voditeljev sodobnega časa. Do današnjega dopoldneva se je po navedbah Svetega sedeža od pokojnega papeža Frančiška poslovilo najmanj 150.000 ljudi, na tisoče pa jih še čaka v koloni. Z ostrostrelci, lovskimi letali in protidronsko obrambo so varnostni ukrepi na vrhuncu. V Rimu namreč poleg 250.000 vernikov pričakujejo še številne državniške delegacije. Mnoge, vključno z ameriškim predsednikom Trumpom, že danes.