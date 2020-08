Stroka: Covid ni samo 'neka gripica', bolezen ima lahko dolgoročne posledice

Kako škodljivi so lahko razni zapisi na družbenih omrežjih, kjer lahko teko rekoč kdorkoli zapiše karkoli, so opozorili predstavniki Slovenske medicinske akademije, ki se tako ali drugače na svojih poklicnih področjih srečujejo s pojavom pandemije bolezni covid-19. Njihovo sporočilo je enotno: Ne gre za "neko gripo ali gripico", objavljanje in deljenje zapisov, ki trdijo tako, pa je z vidika stroke izjemno neodgovorno ravnanje.

Najrazličnejših teorij zarot v času koronakrize, ko je pravzaprav težko razumeti, kaj je človeštvo s to pandemijo sploh doletelo, je nešteto. To je po svoje razumljivo, po drugi strani pa postaja problematično, saj ni majhen odstotek ljudi, ki tem informacijam, čeprav nimajo nikakršne strokovne podlage, verjame. "Kakršno koli zavajanje glede novega koronavirusa v smislu, da tega virusa sploh ni oziroma da so ukrepi poroti njemu nesmiselni, lahko pripelje do epidemije neobvladljivih razsežnosti," je na današnji novinarski konferenci opozoril dr.Pavel Poredoš, specialist interne medicine in predsednik Slovenske medicinske akademije. Če bi odločala medicinska stroka, bi bili ukrepi še ostrejši

Svoboda posameznika je omejena s pravicami drugega. —dr. Pavel Poredoš

Pogosto se omenja, da je v ozadju pandemije obvladovanje populacije in da vlade po vsem svetu s sprejetimi ukrepi protiustavno kršijo posameznikovo svobodo. Poredoš na to odgovarja, da je svoboda posameznika omejena s pravicami drugega. "Ne glede na to, kaj si mislimo o vladi, je te ukrepe predlagala stroka. Vlada jih je sprejela na podlagi strokovnih izhodišč. Če bi medicinska stroka lahko odločala, bi bili določeni ukrepi še ostrejši," je zatrdil Poredoš. Da razume, da so virusi zaradi svoje majhnosti za človeške možgane"nekaj abstraktnega", je nadaljeval predstojnik Inštituta za mikrobiologijo ljubljanske medicinske fakultete dr. Miroslav Petrovec. Izpostavil je, da imamo do zdaj že 24 milijonov okužb po vsem svetu in okoli milijon smrtnih žrtev. Vse tiste, ki zanikajo nevarnost novega koronavirusa, vabi, naj se ob naslednjem izbruhu v kakšnem od domov za starejše pridružijo pri jemanju brisov – po možnosti brez maske – in bodo videli, kaj virus naredi pri ljudeh. Pred jesenjo so kliniki in virologi zaskrbljeni, je še povedal. Velika uganka namreč je, kako se bo virus širil med najmlajšo populacijo, ki sicer zdravstveno ni med življenjsko ogroženimi."Verjetno se bomo sproti učili, kateri ukrepi bodo najbolj potrebni," je dejal in dodal, da bodo naredili vse, da bi zagotovili diagnostiko vsem, ki jo potrebujejo, in da bi ohranili življenje v najbolj normalnih razmerah. Dotaknil se je tudi vprašanja glede dobavljivosti (hitrih) testov, ki jih nujno potrebujejo bolnišnice, sploh v urgentnih primerih, ko je to, ali pacient je ali ni pozitiven na novi koronavirus, treba ugotoviti čim prej. Petrovec upa, da se bo dobavljivost teh testov izboljšala, prav tako nameravajo na inštitutu zaposliti dodatne ljudi. Ob tem pa je dejal, da zalog reagentov ni mogoče delati tako kot pri maskah, saj imajo svoj rok trajanja. Po drugi strani pa ima večina resnih podjetij, ki proizvaja reagente, na svetovni ravni algoritem razdeljevanja, pri čemer upoštevajo tudi to, kako država obvladuje epidemijo. Tako bodo tudi v jesensko-zimskem času pri dobavi reagentov ves čas odvisni od 14-dnevnih ali tritedenskih napovedi.

"Škoda je narejena, tega ne zanikamo" Da pa ne zanikajo, da je pandemija bolezni covid-19 povzročila kolateralno škodo na mnogih področjih, tudi v zdravstvu, je izpostavila dr. Bojana Beović, vodja strokovne skupine za covid-19 pri Ministrstvu za zdravje. Da pacienti težje pridejo do obravnave in da so se čakalne dobe marsikje močno podaljšale, je izpostavila. Hkrati pa meni, da je sprejemanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom nujno. "Najbolj učinkovit ukrep za obvladovanje epidemije je t. i. lock-down. A če želimo živeti kar se da normalno in da bodo delovale vse dejavnosti, se moramo odločiti, ali bomo tvegali velik val in zapirali državo, ali se bomo varovali na osebni ravni," je dejala. Poudarila je, da lahko v jeseni, ko se virusi bolj širijo zaradi zadrževanja ljudi v zaprtih prostorih in ker je vlažno ter hladno okolje bolj ugodno za virus,"za silo uspemo obvladovati epidemijo" le ob sodelovanju ljudi pri nošenju mask, ohranjanju fizične razdalje in razkuževanju rok.

Bojim se, da zadeve ne jemljemo dovolj resno. Pa to ne pomeni, da bi morala vladati vsesplošna panika, ampak zavedati se moramo, da je upoštevanje ukrepov, kot je nošenje mask in razkuževanje rok, pa vendarle smiselno. —dr. Franc Strle