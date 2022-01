Stroka kritična do Janševih izjav glede Tajvana in Kitajske: 'Nestrateške in neprofesionalne'

Profesorica katedre za mednarodne odnose na FDV in članica Centra za mednarodne odnose Ana Bojinović Fenko in nekdanja veleposlanica Marta Kos sta se kritično odzvali na nedavne izjave premierja Janeza Janše glede Tajvana in Kitajske. Kot je poudarila nekdanja veleposlanica, je Slovenija doslej zagovarjala politiko ene Kitajske, kar je tudi uradna politika EU, tako pa bi moralo biti po njenem mnenju tudi v prihodnosti. Zunanjepolitični odbor državnega zbora bo prihodnji petek med drugim razpravljal tudi o Janševih izjavah o Tajvanu.

Slovenski premier Janez Janša je v pogovoru za indijsko televizijo Doordarshan med drugim razkril, da s Tajvanom potekajo pogovori o "izmenjavi predstavništev". Ob tem pa je bil tudi kritičen do Kitajske, zaradi njenega ostrega odziva na odločitev Litve, da odpre svoje diplomatsko predstavništvo v Tajpeju in dopusti tajvansko v Vilni.

Kot je opozorila nekdanja veleposlanica v Nemčiji in Švici ter ena od ustanoviteljic združenja Ona ve Marta Kos, posodobljena zunanjepolitična strategija, o kateri bo parlamentarni obor za zunanjo politiko razpravljal prihodnji teden, ne omenja vprašanja Tajvana. Ob tem je pojasnila, da ima Tajvan predstavništva v 20 članicah Evropske unije, a pod imenom Taipei. Le Litva se je odločila uporabiti uradno ime besede Tajvan.

icon-expand Marta Kos FOTO: Bobo

Kosova je opozorila tudi, da je Slovenija doslej vendarle zagovarjala politiko ene Kitajske, kar je tudi uradna politika EU. "Tako bi moralo biti tudi v naprej," je poudarila. Kosova premierju pred komentiranjem Kitajske svetuje strateški razmislek Predsednik slovenske vlade sicer ni povedal, kako se bo novo predstavništvo imenovalo. Odprtju urada po modelu drugih članic EU tudi ne bi smeli nasprotovati. Je pa bolj problematičen njegova primerjava, kako demokratičen je Tajvan in nedemokratična Kitajska. Ob tem pa tudi njegovo omenjanje slabih izkušenj s Kitajsko v Hongkongu. Bivša veleposlanica je še izpostavila, da je Kitajska pomembna partnerica Evropske unije, a hkrati tudi tekmica. Dejstvo je, da ne spoštuje človekovih pravic, je pa vprašanje, če je to treba poudarjati tako javno in na tak način, kot je to storil predsednik slovenske vlade.

Ob tem je Kosova tudi opozorila na slovensko kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov za obdobje 2024/25. Volitve o tem bodo že prihodnje leto in Slovenija ima v tekmi z Belorusijo za eno mesto iz vzhodnoevropske regionalne skupine dobre možnosti. Vendar pa je Kitajska stalna članica VS ZN in ima pravico veta, je še dejala. Predsedniku vlade tako svetuje strateški razmislek, preden izjavlja take zadeve v zvezi s Kitajsko.

icon-expand 'Slovenija je zaradi premierja in njegovega načina komuniciranja v zadnjem času izgubila izjemno veliko ugleda.' FOTO: AP

Po njenem mnenju Janša ravna v nasprotju s ciljem slovenske zunanje politike, ki je krepiti ugled in prepoznavnost Slovenije kot uspešne in prepoznavne članice EU. Slovenija je namreč, kot pravi, v zadnjem času ravno zaradi predsednika vlade in njegovega načina komuniciranja izgubila "izjemno veliko ugleda". "Traja leta in leta, da ga pridobiš v mednarodni politiki, a ga lahko zelo hitro izgubiš," je še opozorila. 'Pripravljen vznemiriti domačo in tujo javnost le zato, ker lahko' Profesorica Ana Bojinović Fenko je ocenila, da gre pri premierjevih izjavah za nestrateško in neprofesionalno obnašanje. Zakaj je do tega prišlo, pa "je potreben drugi tip analize", je dejala. Dodala je, da je vsaka zunanjepolitična akcija, ki pomeni odmik od načrtovanega strateškega okvirja, v načelu slaba, ker ni konsistentna, in mora biti pretehtana z vrednostnim okvirjem.

icon-expand Ana Bojinović Fenko FOTO: FDV

Po njenih besedah je očitno, da premierjeve izjave ne izhajajo iz zunanjepolitične strategije, v kateri ni nobene podpore pravici do samoodločbe narodov, kot je to bilo v strategiji leta 1999. Samo odprtje gospodarskega predstavništva pa se ji ne zdi problematično. Izpostavila je, da so osebne lastnosti in stil vodenja osebe, ki trenutno opravlja funkcijo predsednika slovenske vlade, take, da je ta oseba pripravljena vznemiriti domačo in tujo javnost samo zato, ker lahko. Izpostavila je predvsem tvite ob nesojeni zmagi bivšega predsednika Donalda Trumpa ter nespoštljiv odnos do žensk, do novinarskega poklica itd. OZP bo sicer prihodnji petek med drugim govorila tudi o Janševih izjavah o Tajvanu

icon-expand Janševe izjave so že povzročile škodo nekaterim slovenskim podjetjem, ki sodelujejo s kitajskimi partnerji. FOTO: Shutterstock