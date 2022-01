Zaradi izjemnega porasta okužb testirna mesta na robu zmogljivosti

Koronastatistika se še naprej slabša. Včeraj je bilo pozitivnih skoraj 5000 testiranih, kar je daleč največje število v nedeljo doslej. Rekordno visok je tudi delež okuženih, kar 63 odstotkov, peti val pa še ni dosegel vrha. Testirna mesta so marsikje že na robu zmogljivosti. V Ljubljani so zaradi prometnega zamaška, ki je nastajal pred Stožicami, PCR-testiranje preselili na obrobje mesta. V Mariboru pa naj bi še ta teden odprli dodatno točko za odvzem brisov.

Pritisk na odvzemna mesta ta hip sicer še obvladujejo, pravi minister Janez Poklukar, toda če se bodo razmere še zaostrile, bodo protokol PCR-testiranja spremenili. Kako, še ni razkril, bo pa to, kot pojasnjuje, zares skrajni ukrep. Mejnike so ta konec tedna podirali praktično povsod po državi. V Mariboru je bilo v nedeljo pozitivnih kar 80 odstotkov vseh, ki so prišli na PCR-test."Primerjava s tisto soboto takoj po teh novoletnih praznikih je to bistveno višja številka, prav tako tudi ko beležimo rezultate iz preteklega tedna med delovnim tednom, smo nekako imeli med 50 do 60 odstotki," pojasnjuje Aleksander Jus iz zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Dolga vrsta se je vila tudi danes. Ker testirajo le naročene, pregorevajo tudi telefoni."V tem trenutku danes sedaj naročamo za jutri, vendar, če se bo trend nadaljeval, enostavno več ne bomo zmogli na tej vstopni točki," še razlaga Jus. Zato bodo zelo verjetno postavili vsaj še eno dodatno vstopno točko.

icon-expand Testiranje v Stanežičah FOTO: Luka Kotnik

Kolona vozil pa je bila vse od jutra tudi v prestolnici. Zaradi izjemnega porasta okuženih s tem pa prometnega kaosa na Tomačevem, se je največje testirno mesto v državi preselilo na parkirišče Stanežiče. Pritisk je izjemen, opravijo tudi 2000 testov na dan. Tri ekipe delajo neprestano, ker pa je kadra premalo, dodatnih lokacij ne bo. Od klica do testa zazdaj ne preteče več kot 24 ur, so pa telefonske linije zelo zasedene.

Kaj sledi, če pritisk ne bo ponehal? "Glavni cilj je ohraniti PCR kot zlati standard za potrjevanje okužb, tudi z epidemiologi smo si enotni, da v tej smeri naredimo vse kar je mogoče, da to zagotovimo. In v naslednjih dneh bo, za zagotavljanje tega, tudi predstavljen protokol sprememb, ki nam bo dal podlago, da to tudi dosežemo," pa dodaja Poklukar. Okužbe naraščajo povsod po svetu, Slovenija pa bo glede na projekcije vrh petega vala dosegla konec meseca. "Poleg cepljenja, ki je ključen ukrep, pa naj pozovem vse državljane ob teh visokih številkah okužb, ki jih imamo dnevno, da se obrnejo, predvsem tisti iz rizičnih skupin, na svoje družinske zdravnike, s katerimi bodo dogovorili prejem enega od možnih zdravil, tako cepljeni kot necepljeni," svari Poklukar.

