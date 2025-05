Stroka s peticijo nad predlog zakona o psihoterapiji

"Ljudje s težavami v duševnem zdravju bi dobili obravnave, ki so strokovno tudi sporne, saj predlagani zakon niža standarde znanj na področju pomoči ljudem v duševnih težavah," je poudarila predsednica Zbornice kliničnih psihologov Sana Čoderl Dobnik . Predlog zakona namreč v zdravstvo vpeljuje poklic psihoterapevta, za katerega ni treba dosegati minimalnih standardov, ki so zahtevani za druge poklice v zdravstvu, je povedala.

Zdravstveni strokovnjaki s področja duševnega zdravja, torej psihiatrije, klinične psihologije in pedopsihiatrije, so danes v izjavi za medije ob zaključku zbiranja podpisov pod peticijo o ustavitvi sprejemanja predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti ponovno opozorili na škodljivost predloga.

Kot je navedla pedopsihiatrinja Urša Mrevlje Lozar, predlog predvideva tudi premalo kliničnih izkušenj ter zelo razpršena in neopredeljena znanja. Večina teh je iz smeri, ki niso dokazano učinkovite ali v zdravstvu potrjene, je poudarila.

Po mnenju Sane Čoderl Dobnik je sporno tudi, da predlog zakona uvaja psihoterapevtsko dejavnost kot zdravstveno dejavnost na področje vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva in zanjo predvidi financiranje iz proračuna. Kot meni Čoderl Dobnikova, "šole niso prostor za zdravljenje, ampak so prostor za zdravo odraščanje otrok in mladostnikov".

Še posebej pri otrocih in mladostnikih mora biti psihoterapija po besedah pedopsihiatrinje Mrevlje Lozarjeve skrbno načrtovana, izvajati pa jo morajo visoko usposobljeni zdravstveni delavci.

Tudi družinski zdravnik in predsednik sindikata Praktik.um Igor Muževič je opozoril na številna sporna določila predloga zakona. Meni, da ne povečuje varnosti in kakovosti obravnav ter ne širi dostopnosti do psihoterapevtskih storitev. "Ta zakon uvaja najnižje kriterije v EU, ki so potrebni za poklic psihoterapevta," je povedal.

Psihiatrinja Breda Jelen Sobočan je poudarila, da se absolutno zavzemajo za ureditev psihoterapije, vendar ne znotraj zdravstva. Opozorila je, da predlog zakona odpira vrata v zdravstvo in šolstvo različnim ideologijam, ki lahko tudi niso skladne s splošnimi družbenim normami, denimo o reprodukciji ter vlogi manjšin in spolov.

Cilj predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki ga je vlada potrdila aprila, je večja dostopnost do psihoterapije. Psihoterapijo umešča med zdravstveno dejavnost, določa pogoje za opravljanje tega novega poklica in uvaja zbornico, ki bi psihoterapevtom podeljevala licence. V Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo sicer menijo, da bo zakon na področje duševnega zdravja vnesel red.