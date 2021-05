Stroka sporoča: pri mRNA-cepivih povezava s strdki manj verjetna

Stroka sporoča, da so zabeležili nekaj primerov strdkov in embolij po cepljenju, pa vendar pri mRNA-cepivih povezava med strdki in cepljenjem ni dokazana. Naša gledalka, ki želi ostati neimenovana, je tri dni po prejemu drugega odmerka cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech začutila dihalno stisko. "Šla sem na urgenco in potrdili so mi pljučno embolijo," pojasni.

Ker je mlada in prej ni imela težav, dogodek povezuje s cepljenjem."Mlada, ja, stara 43 let. Na nobeni operaciji nisem bila, nikoli nisem nosila mavca, na nobeni hormonski terapiji nisem. Tako da drugega vzroka za strdke ne vidim,"še razlaga. Naša gledalka je ena od tistih v statistiki NIJZ, ki so prijavili resne zdravstvene težave v časovni povezavi s cepljenjem.

Prijavljenih 46 resnih neželenih učinkov

Doslej je bilo porabljenih več kot 577.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva, prijavljenih je bilo 46 resnih neželenih dogodkov, kar je 0,07 odstotka. "Kar nekaj je tromboz, krvnih strdkov–ti so se pojavljali v Sloveniji pretežno po cepljenju z mRNA-cepivi, zlasti v tem zgodnjem obdobju, ko so bili cepljeni starejši ljudje,"pa pojasnjuje infektologinja Bojana Beović.

A ne glede na cepljenje zdravniki vsak dan zdravijo ljudi s krvnimi strdki, ki lahko nastanejo zaradi različnih razlogov. "V povprečju je kakšen primer na 1000 ljudi na leto in to zelo narašča s starostjo. Če pogledate populacijo, ki je bila cepljena, je seveda razumljivo, da je tako kot sicer prihajalo do krvnih strdkov," še doda Beovićeva. V teh primerih je povezavo s cepljenjem težko potrditi ali ovreči.