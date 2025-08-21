Stroka v pogovore o nakupu helikopterjev po besedah Prevolnik Ruplove vključena od začetka

V razpisu je bil naveden standard, ki zagotavlja dostop do vseh vitalnih delov telesa poškodovanca in tak standard izpolnjujeta helikopterja obeh proizvajalcev, je dejala Valentina Prevolnik Rupel . Dodal je, da je razlika, kako se dostop izvaja v helikopterju obeh proizvajalcev in da imata oba svoje prednosti ter slabosti. Prevolnik Rupel je prepričana, da so razpis od samega začetka vodili zelo transparentno in jasno.

"Zelo sem vesela, da bo Slovenija dobila namenske helikopterje za nujno medicinsko pomoč, saj se je to pokazalo kot velik manko. Zato je to v sklopu celotne reorganizacije službe oziroma zagotavljanja nujne medicinske pomoči eden od pomembnih korakov. Seveda smo naredili še številne druge, da bi zagotovili bolj učinkovito, varno, kakovostno delovanje službe nujne medicinske pomoči," je pojasnila.

Finančni minister Klemen Boštjančič iz vrst Svobode je dejal, da ga je poslanska pobuda, ki so jo na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja naslovili štirje poslanci SD, presenetila. Pričakoval je, da bi poslanci morebitna nestrinjanja ali pripombe izrazili na današnjem sestanku koalicije pred sejo vlade.

Vseeno je ocenil, da se koalicija v jesen odpravlja v relativno dobri kondiciji. Meni pa, da se "na nek način že vidi" približevanje volitev, kar po njegovem mnenju ni presenetljivo.

Minister za delo Luka Mesec iz vrst Levice je prepričan, da koalicija v jesen vstopa v zelo dobri formi, sploh v primerjavi s tem, kako je v zadnjih mesecih pred volitvami nastopilo nekaj zadnjih vlad. "Si upam reči, da je naša v najboljši kondiciji," je v izjavi za medije dejal po seji vlade.

Dodal je, da so ministri imeli tri leta časa, da so pokazali, kaj znajo in pripravili svoje reforme. Mesec je prepričan, da so ministri Levice svoj reformni program na vseh treh ministrstvih v celoti izpeljali in da imajo na volitvah tudi kaj pokazati. "Kdor misli, da se da pet minut pred 12. pridobivati popularnost, pa mislim, da živi v zmoti. Ljudje vidijo, kdo dela in verjamem, da bo delo na volitvah tudi nagrajeno," pa se je odzval na vprašanje o t. i. soliranju stranke SD.