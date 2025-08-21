Svetli način
Slovenija

Stroka v pogovore o nakupu helikopterjev po besedah Prevolnik Ruplove vključena od začetka

Ljubljana, 21. 08. 2025 17.52 | Posodobljeno pred 2 urama

STA , K.H.
23

Stroka je bila v pogovore o nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč vključena že od začetka, strinjali so se s tehničnimi specifikacijami in niso imeli pripomb, je po seji vlade dejala ministrica z zdravje Prevolnik Rupel. Meni, da bosta izbrana helikopterja pomembno pripomogla k boljši oskrbi.

V razpisu je bil naveden standard, ki zagotavlja dostop do vseh vitalnih delov telesa poškodovanca in tak standard izpolnjujeta helikopterja obeh proizvajalcev, je dejala Valentina Prevolnik Rupel. Dodal je, da je razlika, kako se dostop izvaja v helikopterju obeh proizvajalcev in da imata oba svoje prednosti ter slabosti. Prevolnik Rupel je prepričana, da so razpis od samega začetka vodili zelo transparentno in jasno.

Reševalni helikopter Leonardo
Reševalni helikopter Leonardo FOTO: POP TV

"Zelo sem vesela, da bo Slovenija dobila namenske helikopterje za nujno medicinsko pomoč, saj se je to pokazalo kot velik manko. Zato je to v sklopu celotne reorganizacije službe oziroma zagotavljanja nujne medicinske pomoči eden od pomembnih korakov. Seveda smo naredili še številne druge, da bi zagotovili bolj učinkovito, varno, kakovostno delovanje službe nujne medicinske pomoči," je pojasnila.

Nakup helikopterjev: kakšni so očitki, zapisani v prijavi KPK?

Finančni minister Klemen Boštjančič iz vrst Svobode je dejal, da ga je poslanska pobuda, ki so jo na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja naslovili štirje poslanci SD, presenetila. Pričakoval je, da bi poslanci morebitna nestrinjanja ali pripombe izrazili na današnjem sestanku koalicije pred sejo vlade.

Vseeno je ocenil, da se koalicija v jesen odpravlja v relativno dobri kondiciji. Meni pa, da se "na nek način že vidi" približevanje volitev, kar po njegovem mnenju ni presenetljivo.

Minister za delo Luka Mesec iz vrst Levice je prepričan, da koalicija v jesen vstopa v zelo dobri formi, sploh v primerjavi s tem, kako je v zadnjih mesecih pred volitvami nastopilo nekaj zadnjih vlad. "Si upam reči, da je naša v najboljši kondiciji," je v izjavi za medije dejal po seji vlade.

Dodal je, da so ministri imeli tri leta časa, da so pokazali, kaj znajo in pripravili svoje reforme. Mesec je prepričan, da so ministri Levice svoj reformni program na vseh treh ministrstvih v celoti izpeljali in da imajo na volitvah tudi kaj pokazati. "Kdor misli, da se da pet minut pred 12. pridobivati popularnost, pa mislim, da živi v zmoti. Ljudje vidijo, kdo dela in verjamem, da bo delo na volitvah tudi nagrajeno," pa se je odzval na vprašanje o t. i. soliranju stranke SD.

helikopterji politika koalicija prevolnik rupel
KOMENTARJI (23)

Jezna Jasna
21. 08. 2025 20.19
-1
Dva namenska helikopterja za NMP sta velika pridobitev za Slovenijo. Kljub nagajanju opozicije in dela stroke, ki je imela drugačne načrte, bo v prihodnosti zaživela prava HNMP služba. Upam, da to ni bil zadnji nakup, in da dobimo še kakšen helikopter. Na vrsti je postavitev baz.
ODGOVORI
1 2
Julijann
21. 08. 2025 20.21
-1
Res namenski je Airbus, Leonardo pa ni.
ODGOVORI
0 1
Hugh_Mungus
21. 08. 2025 20.22
A ti ni čudno da stroka prosi za cenejšo opcijo, ki je iz nekega zelo čudnega razloga daleč najpogostejša za HNMP, ampak politiki boljše vedo od steoke in bodo nabavili dražjo opcijo, ki je v praksi uporabljena v veliki manjšini. Dej mi še enkrat povej kako je stroka problem v tejle zgodbi
ODGOVORI
0 0
Julijann
21. 08. 2025 20.17
+1
A ministrsrvo za zdravje torej še imamo, če se je že Prevolnik oglasila 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Julijann
21. 08. 2025 20.13
+2
Namenski helikopter, ki mora imeti 8 sedežev. Zakaj že?
ODGOVORI
2 0
VladdyDaddy
21. 08. 2025 20.07
+3
Nevem zakaj omenjate da se kupuje helikopterje za nujno medicinsko pomoč, to so dodatni policijski helikopterji v drugi barvi
ODGOVORI
4 1
misterbin
21. 08. 2025 20.06
-1
No Pokljukar kot največji poznavalec helikopterjev si mane roke češ njegovo se šteje .In ko sem sedaj prebral ,da je še svojo poznanost o helikopterjih potrdila Prevolnikova pa sem totalno gotov .Na vse zadnje pa naj sprejmejo zakon da ze bo zaračunavalo reševanje ljudi iz gora kam se napotijo v adidaskah in šlapah
ODGOVORI
0 1
murate
21. 08. 2025 20.05
+1
Če se mene vpraša je Leonardo najslabši možen ponudnik saj brez suma korupcije ne sklene skoraj nobene pogodbe.Patrija nas grize že nekaj časa in naši zopet k patriji...Glede helikopterjev je Leonardo tehnično povsem korektna izbira žal bi bila za zlovenijo primerna izbira ,če bi golob naročil in Janša dostavil.Mi je pa zanimivo da niso vzeli pipistrela da zadevo izpelje .Nekaj ljudi v teh krogih pozna,zraven še kakšnega dohtarja in bi razpis in izbor bil videti čisto drugačen. Pa tudi če bi bil izbor enak.Dejstvo je da si helikopterja lahko privoščimo in da bi prišla velikokrat prav.
ODGOVORI
1 0
Pikaponca
21. 08. 2025 19.49
+0
Policija kupuje helikopterje za reševanje obolelih, poškodovanih, ranjenih na cesti..rešujejo praktično operativne med-.posege.., še dober da kmetijsko ne kupuje zdravil in medicinskih pripomočkov ministrstvo za zdravje pa tanke in topove )) Ministrstvo za solidarno prihodnost pa municijo in granate kot pr NORCIH..
ODGOVORI
2 2
Pikaponca
21. 08. 2025 19.50
+0
Zrave pa zapufani, brez kadra, slabe plače in katastrofalne pol. postaje..
ODGOVORI
2 2
rahlo_nepristranski
21. 08. 2025 19.44
+4
Laž, samo policijo so spraševali in upoštevali, zdravstveno osebje pa niso popolnoma nič upoštevali in je ta helikopter povsem neprimeren za prevoz ponesrečencev, je sama zdravniška stroka in ostali strokovnjaki povedali ampak so jih povsem ignorirali. Tako, da je to popolna laž, še ena od mnogih na tej strani
ODGOVORI
5 1
BBcc
21. 08. 2025 19.55
-1
Reševalne helikopterje Leonardo uporabljajo v državah Italija, Švedska, Norveška, Velika Britanija, Kanada, Združene države Amerike, Nova Zelandija, Japonska, Avstralija, Brazilija, Argentina, Združeni arabski emirati, Katar, Indonezija in Dominikanska republika... Samo za nas pa niso ne ker je treba diskriditirat vlado. Tako, da ne napamet prosim.
ODGOVORI
1 2
Gutenberg
21. 08. 2025 20.14
Da se ne bo na koncu izkazalo, da niso taki, kot sedaj govorijo - da ne bodo ustrezali. Kdo bo prevzel odgovornost? Ali pa bo spet kriv nek uradniček z napačno exell tabelo?
ODGOVORI
0 0
Julijann
21. 08. 2025 20.16
+1
BBcc, drugi helikopter Airbus je bil narejen prav za reševanje. Je tudi manj potraten z gorivom in je veliko cenejše vzdrževanje. A vlada ne teži k bolj zelenemu?
ODGOVORI
1 0
2fast4
21. 08. 2025 19.44
+4
sami kekci v politiki....
ODGOVORI
5 1
Po možganski kapi
21. 08. 2025 19.43
-3
Velika večina Slovencev je sedaj srečnih.
ODGOVORI
0 3
Po možganski kapi
21. 08. 2025 19.43
-3
Hvala vlada,da ste tako prijazni.
ODGOVORI
0 3
BBcc
21. 08. 2025 19.36
+5
Nasprotuje del stroke. "Neodvisne" sd pa je enako sds. Nič od nič. Kaj je sd naredila sploh. Edino Korupcija jih je kot sds.Reševalne helikopterje uporabljajo v državah Italija, Švedska, Norveška, Velika Britanija, Kanada, Združene države Amerike, Nova Zelandija, Japonska, Avstralija, Brazilija, Argentina, Združeni arabski emirati, Katar, Indonezija in Dominikanska republika... Samo za nas pa ne ker je treba diskriditirat vlado, ki končno dela napredek v družbi.
ODGOVORI
8 3
iskriv
21. 08. 2025 19.36
+4
V kolikor je res , da je stroka , ki sedaj , ko je razpis končan poliva gnojšnico čez razpisno komisijo in ministrstva , ki so bila vpletena v nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč , bila vseskozi prisotna in ni imela pripomb , potem je to znak , da je zopet na delu hujskaška stranka SDS , ki je želela preprečiti nabavo teh helikopterjev in oblikovanje skupine za hitre odzive , da bi zopet lahko kazali s prstom na vlado , kako nesposobna je , pa jim ni uspelo . Helikopterji bodo nabavljeni in oblikovana bo skupina za hitro intervencije s strani vlade Roberta Goloba .
ODGOVORI
9 5
BBcc
21. 08. 2025 19.39
+5
Točno tako.
ODGOVORI
8 3
Posteni
21. 08. 2025 19.35
-6
Nimate poooojma.. ministrica pa... cim prej razjahaj iz sedla...
ODGOVORI
3 9
frenk707
21. 08. 2025 18.28
+0
janševci b radi zrušili še eno dobro potezo vlade, kateri se sami niso posvečali,... ker so imeli preveč dela z muzejem osamosvojitve in revidiranjem zgodovine,.... za vmes se je našlo pa še nasilje nad državljani in korupcija na veliko.
ODGOVORI
11 11
Gutenberg
21. 08. 2025 20.16
-1
Je bilo naslije, ko si vsak mesec dobil 700 € za biti doma in pljuvati čez Janšo? SIgurno je zdaj na oddelku bolj naporno ...
ODGOVORI
0 1
