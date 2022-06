Strokovnega direktorja NIJZ bo imenoval svet zavoda

Vlada je na torkovi dopisni seji spremenila sklep o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po spremembi je predvideno, da za čas do imenovanja strokovnega direktorja naloge strokovnega direktorja opravlja vršilec dolžnosti, in ne več generalni direktor NIJZ, ki je trenutno Milan Krek .

Prejšnja vlada Janeza Janše je pred tem maja 2021 sprejela spremembo sklepa o ustanovitvi NIJZ, s katero je predvidela uvedbo položaja strokovnega direktorja. Naziv direktor pa se po takratni spremembi spreminja v generalnega direktorja. Takrat so predvideli ureditev, po kateri bi strokovnega direktorja imenoval generalni direktor.

A strokovnega direktorja NIJZ ne bo imenoval generalni direktor. Vlada je namreč na prvi redni seji prejšnjo sredo spremenila sklep o ustanovitvi NIJZ in določila, da strokovnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.