Strokovni nadzor: kazen v primeru Tima Matavža je bila prenizka

Ugotovitve strokovnega nadzora sicer ničesar ne spremenijo, so pa del podlage, ki jo upošteva državnotožilski svet pri oceni dela tožilke, ki je vodila pregon, poroča Dnevnik.

Zakon za omenjena kazniva dejanja sicer predpisuje do pet let zaporne kazni, zaradi priznanja krivde in podpisanega sporazuma s tožilstvom pa je bil Tim Matavž, za izbrano vrsto je na 39 tekmah dosegel 11 golov, obsojen le na 2790 evrov denarne kazni.

Nadzor je nepravilnosti ugotovil pri delu dveh tožilk. Tako pri nosilki kazenske zadeve, avtorici obtožnega akta in podpisnici sporazuma o priznanju krivde kot tudi pri tožilki, ki je primer zastopala na predobravnavnem naroku. Druga tožilka je namreč na predobravnavnem naroku sporazum umaknila, nekoliko spremenila obtožnico in predlagala enako kazen kot kolegica.

Sodni epilog nasilja v družini Tima Matavža resnici na ljubo ni edini primer, ko jo je nasilnež, ki je bil dlje časa nasilen do svojih najbližjih, nazadnje odnesel z dokaj milo kaznijo. Žrtve se včasih z nasilnežem v vmesnem obdobju že pobotajo, mu odpustijo ali, kot v Matavževem primeru, celo ponovno zaživijo skupaj z njim, še dodaja Dnevnik.