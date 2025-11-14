Svetli način
Slovenija

Strokovni nadzor zaključen, direktor PU Novo mesto odstopil

Novo mesto / Ljubljana, 14. 11. 2025 13.09 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.S.
Komentarji
85

Z Generalne policijske uprave so sporočili, da je strokovni nadzor nad delom Policijske uprave Novo mesto zaključen. Nadzor je konec oktobra naročil generalni direktor Policije po tragični smrti Novomeščana. Izsledki so pokazali na nekatere pomanjkljivosti, zaradi katerih je direktor PU Novo mesto Igor Juršič odstopil s položaja.

Po tragični smrti 48-letnega Novomeščana je generalni direktor Policije Damjan Petrič odredil strokovni nadzor nad delom PU Novo mesto, ki je bil usmerjen v preveritev postopanja policistov v noči na 25. oktober. 

Policisti so tisto noč štirikrat posredovali pred klubom LokalPatriot, od tega trikrat zaradi kršitev in enkrat zaradi nadzora v notranjosti objekta. 

Prvič so se pred klub pripeljali malo pred 23. uro zaradi suma, da je mladoletno dekle pod vplivom prepovedanih substanc. Na podlagi preverjanja okoliščin in razgovora s pričami so ugotovili, da je mladoletnica zaužila večje količino alkohola, ki pa ga je prinesla s seboj. 

Kasneje sta patrulji opravili nadzor prireditve v klubu in opravili razgovore z organizatorjem in varnostniki. Kršitev niso zaznali. Nadzorniki v strokovnem nadzoru so ugotovili, da policisti pri tem niso preverili, ali imajo varnostniki ustrezne licence za izvajanje nalog v lokalu. Naknadno je bilo ugotovljeno, da dva varnostnika nimata ustrezne licence. 

Kasneje v noči so policisti posredovali zaradi pretepa pred klubom. Storilca so prijeli, ko je želel zapustiti kraj, oba oškodovanca, od tega ena polnoletna oseba in ena mladoletna, pa sta utrpela lažje poškodbe. Mladoletnika so reševalci prepeljali v bolnišnico. 

Policista sta začela z zbiranjem obvestil, a nobeden od oškodovancev ni želel podati predloga za pregon, zato sta se odločila, da bosta dogodek obravnavala kot prekršek. Nadzorniki so sklenili, da tovrstno postopanje policistov ni bilo pravilno, saj se prekrškovni postopek ne bi smel začeti pred potekom roka za predlog kazenskega pregona. V primeru mladoletne osebe pa se kaznivo dejanje preganja po uradni dolžnosti. 

Policija v Novem mestu
Policija v Novem mestu FOTO: Bobo

Napako so na PU Novo mesto ugotovili 27. oktobra, kasneje pa je primer prevzel sektor kriminalistične policije, zbral dodatna obvestila in lahke poškodbe prekvalificiral v kaznivo dejanje nasilništva. 

Še zadnjič pa so policisti pred klubom posredovali ob 02.33 zjutraj, ko je 48-letni Novomeščan utrpel posebno hudo telesno poškodbo, zaradi katere je kasneje umrl. 

Po prijavi varnostne službe sta bili na kraj napoteni dve patrulji, poleg tega pa še policisti posebne policijske enote. V preiskavo so se vključili tudi kriminalisti. 

Strokovni nadzor je pokazal, da Policijska uprava Novo mesto svojih nalog ne izvaja dovolj dosledno in strokovno. Policisti svojih postopkov niso snemali, čeprav bi to morali. prav tako dosledno ne uporabljajo predpisanih prisilnih sredstev. Električnih paralizatorjev namreč ne jemljejo s sabo na teren. Vzrok za to je tudi dejstvo, da je premalo policistov na omenjeni policijski upravi usposobljenih za uporabo paralizatorja. 

Generalni direktor Policije Petrič je poročilo nadzornikov sprejel in podprl predlagane ukrepe. O ugotovitvah je seznanil direktorja PU Novo mesto Igorja Juršiča. Ta je predlagal, da svoje delo nadaljuje na drugem delovnem mestu znotraj Policije, s položaja novomeške policijske uprave pa je odstopil. 

gpu policija strokovni nadzor
Pikopiko
14. 11. 2025 14.19
+0
A ni dir. PU NM namestila Grgovićka oz. njen mož?????
ODGOVORI
1 1
2fast4
14. 11. 2025 14.19
+1
Kot laik v tem vidim, da imate preveč strokovnjakov v pisarnah in svetujem, da gredo na teren...
ODGOVORI
1 0
Bozji
14. 11. 2025 14.19
+1
Koncno!!! Sedaj pa naj dwla Policija tam kjer je treba delati!!!
ODGOVORI
1 0
Dunce
14. 11. 2025 14.19
Tole je zaskrbljujoče, bojim, da bodo romi na JV zaradi ukrepov organizirali generalno stavko, bojda jih čez 90% jutri ne bo odšlo na delo. Kolaps gospodarstva na ne uide.
ODGOVORI
0 0
ŠeVednoPlešem
14. 11. 2025 14.08
-1
Izumitelj premajhnega kaslca, ki je uspešno izumil način, kako se izogniti rubežu in sodnim pošiljkam ter tako dosegel zastaranje in padec sodnih postopkov, se zdaj celo poteguje za položaj predsednika vlade. Toliko o tem, kdo je s figo v žepu reševal "romsko problematiko". Uspešni davčni, sodni in prekrškovni postopki bi pomenili, da jo Janša ne bi odnesel z zastaranjem njegovega postopka, ampak obsodilno sodbo ... Pravilno, da je odstopil policijski načelnik, on je najbolj odgovoren, da policija ni zmogla zajeziti kriminala, ampak problem je v strankah, ki ščitijo lopova v lastnih vrstah ... Dajte no, kako je mogoče, da je Janša še v politiki, saj je on tisti, ki je izumil način, kako okoli prinesti rubežnike, sodne vročevalce, doseči zastaranje !!!! Na desni je največji provokator, da smo moralno na dnu ... Kriminal izmikanja postopkom je Janšev največji izum , in še vedno ima dovolj privržencev, ki mu zaslepljeni še naprej ploskajo in vzlikajo. PODEN !
ODGOVORI
6 7
Groucho Marx
14. 11. 2025 14.13
+2
Tvoja trditev je tudi, da bi občinski redarji morali v izterjavo neplačanih kazni. 🙉🙈
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
14. 11. 2025 14.14
+1
Golob sedaj počne prav isto. V vaši prestolnici kulture je pravo sračje gnezdo, še nobenega niso odpeljal.
ODGOVORI
1 0
ŠeVednoPlešem
14. 11. 2025 14.17
In ne gredo ? Ne pošiljajo zadev v presojanje medobčinskim inšpekcijskim službam ??? Ko zadeva prestopi njihovo pristojnost ? koliko tega so spisali denimo redarji v Novem mestu ? Odstop policijskega načelnika je samo vrh ledene gore, vsi bi morali odstopiti od župana, vodje redarske službe, vodje novomeškega Fursa itd.
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
14. 11. 2025 14.21
župan naj odstopi, ko je ves čas opozarjal na problematiko, se vozil v Ljubljano in je bil z vaše strani označen za rasista, ksenofoba, nestrpneža...nekateri ste za hece.
ODGOVORI
0 0
Posteni
14. 11. 2025 14.08
+0
Spet berem bebuloze.. n8mate pooojma o tej problematiki.. vas zanima samo jj in pa odstop goloba.. kako pa se to vodi ze cca 30 let pa nimate blage.. bl ubogo to vse skupaj..
ODGOVORI
3 3
Verus
14. 11. 2025 14.10
+3
ce hiša gori danes, ni pomembno kaj je bilo z hiso 50 let nazaj, pomembno je, kako se požar gasi danes.
ODGOVORI
4 1
Posteni
14. 11. 2025 14.12
-1
Hisa gori ze 25 let.. in ti si se danes spomnu da je kriv ta ki je danes gazda.. ceprav je prisel v hiso ko je bila ta do polovice pozgana..
ODGOVORI
2 3
kr nekdo
14. 11. 2025 14.05
+5
evo to je od policije. že prvič bi jih lepo odpeljal na zaslišanje al pa odstranili iz mesta kršitve.
ODGOVORI
5 0
Rudar
14. 11. 2025 14.10
-1
Koga? Preberi še enkrat.
ODGOVORI
0 1
kr nekdo
14. 11. 2025 14.14
+2
ni potrebe po branju ker vem kaj je bilo. pa sem prebral brez skrbi. Ti udeleženci so dve ure prej premlatili fanta ki je obležal na tleh. Niso jih preganjal ker mali se je zbal za svojo varnost. tko pač je. So jih samo popisali. Če bi opravili delo se ne bi zgodilo to kar se je.
ODGOVORI
2 0
kr nekdo
14. 11. 2025 14.18
pa pazi mali je obležal in lažje poškodovan. Če si videl posnetek ne more to biti lažje poškodovan. Že tukaj je zgrešeno pojmovanje lažje. zgleda, če nisi invalid si tretiran kot lažje.
ODGOVORI
0 0
ŠeVednoPlešem
14. 11. 2025 14.02
+3
Mene samo zanima, zakaj župani, niso ukrepali prek redarskih služb ??? Zakaj niso pisali urgenc na Furs, Durs, policijo ? Hkrati pa so zaradi "neurejene" problematike dobivali milijone, ki so jih usmerjali v predvolilne projekte - mrliške vežice, krožna krožišča
ODGOVORI
8 5
Posteni
14. 11. 2025 14.03
+3
Bluzis..
ODGOVORI
4 1
Groucho Marx
14. 11. 2025 14.11
+1
Pa daj no.... Plačilni nalog roma v fursov register in če ni plačan, je furs tisti,ki sproži postopek izterjave. Redarji prav gotovo ne. 🙈🙉
ODGOVORI
1 0
Groucho Marx
14. 11. 2025 14.12
Prav slabo ti gre ples.
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
14. 11. 2025 14.12
+2
Vse povsod je samo Svoboda, očiščena vseh primesi. Obrnite se nanjo.
ODGOVORI
2 0
ŠeVednoPlešem
14. 11. 2025 14.14
+1
Torej občinski redarji so nebogljeni., ahahahahahahahahahahahahahahahahaha, ne znajo pisati odločb in zahtevati urgenc ?????? To je sprenevedanje na kubik
ODGOVORI
1 0
asdr
14. 11. 2025 14.01
+14
Slovensko sodstvo v vsem sijaju. Mehaniku 5 let zaradi 200 Eurov....Prvo je potrebno zapreti vsakega odvetnika, ki na prvi obravnavi reče, da so dokazi pridobljeni nezakonito !!! Brez skorumpirancev v državnih institucijah, jim takih poslov ne bi uspelo pripeljati tako daleč !!! Nevzdržno je, da vsi vedo kaj se dogaja, vendar ni prave volje ali poguma zadeve preprečiti . Ob tem pa lovijo majhne prekrškarje z marihuano . Zaradi dreves ne vidijo gozda !!! Groza !!!
ODGOVORI
16 2
LukaS8
14. 11. 2025 14.00
+16
Zanimivo. Aktivirali so vojsko ker bojda ni dovolj policistov za na mejo. Ampak za kontrolo povodcev na Rožniku/Tivoliju pa ni problema najti dveh policistov s službenim psom. Ker majhni psićki res ogrožajo meščane. Razni Alžirci pač ne? In nista nič kriva policista, onedva pač gresta kamor ju napotijo. Riba vedno pri glavi zasmrdi.
ODGOVORI
17 1
KatiFafi
14. 11. 2025 13.59
+14
Golob bo žrtvoval vse kmete na šahovnici, še svojo Tino, samo da ne bo naredil to kar cela Slovenija čaka. Odstop!
ODGOVORI
15 1
ŠeVednoPlešem
14. 11. 2025 14.04
-5
In prišel bo možakar, ki je izumil premajhen kaslc kot način kako izigravati sodišča ????
ODGOVORI
2 7
KatiFafi
14. 11. 2025 14.09
+2
a v Sloveniji je pa samo Golob in Janša, daj se mal umir. Prvo odstop Goloba, potem pa gremo dalje.
ODGOVORI
2 0
Kanalizacija
14. 11. 2025 13.58
+10
Še en mandat te vlade pomeni ,da se bomo vsi morali oborožiti.Včerajsnji napad na voznika avtobusa to potrjuje
ODGOVORI
15 5
Podlesničar
14. 11. 2025 14.08
-1
Napadalec se je že oborožil... ko bomo vsi oboroženi, bomo pa res varni 🤦‍♂️
ODGOVORI
0 1
pravica1
14. 11. 2025 14.11
+1
Ne bluzi, tudi janezova ni naredila nic za javno varnost. Odstop nebo resil nic.
ODGOVORI
2 1
Minifa
14. 11. 2025 13.57
+14
Odstopil, zaradi HUJSLKAŠKE GNUSARCE, nesposobnega parlamentarnega MUCA Meseca in Goloba. Če bi ukrepal bi bil pa kazensko preganjan in obtožen..sovraštva do etične skupnosti..
ODGOVORI
15 1
Sarko Sarko
14. 11. 2025 13.56
+16
golob odstop
ODGOVORI
17 1
MasteRbee
14. 11. 2025 13.56
+10
Zakaj poslušamo to klobasanje? Dejanja naj štejejo, naj šteje v JV Sloveniji količina zaseženega orožja in število maric, ki bodo vozile proti zaporom. Tudi kakšna iz golobove prestolnice kulture.
ODGOVORI
11 1
proofreader
14. 11. 2025 13.55
+9
Zdolšek pravi, da so vse obtožbe neutemeljene.
ODGOVORI
10 1
Semek
14. 11. 2025 13.54
+13
pol policistov podkupljenih. sem ze videl kako se rokujejo z romi in podobnimi.
ODGOVORI
13 0
Dunce
14. 11. 2025 13.52
+4
Prej je čistil janšiste, zdaj golobiste, kdo je naslednji v vrsti?
ODGOVORI
4 0
Groucho Marx
14. 11. 2025 13.51
+9
Ja kako no, kaj ni sukič trdila, da je Aleš pač padel in se udaril?
ODGOVORI
11 2
proofreader
14. 11. 2025 13.51
+10
Na PU NM policisti niso usposobljeni za uporabo paralizatorja, zato ga ne jemljejo s seboj. Noro.
ODGOVORI
11 1
assassin911
14. 11. 2025 13.58
+7
Verjetno še za svoj poklic niso usposobljeni.
ODGOVORI
7 0
Free_Palestine
14. 11. 2025 14.06
+2
@assassin911 če iščejo nove sodelavce preko zavoda za zaposlovanje veš koliko je ura.
ODGOVORI
2 0
ISSN 1581-3711
24ur.com
