Strokovni nadzor zaključen, direktor PU Novo mesto odstopil

Po tragični smrti 48-letnega Novomeščana je generalni direktor Policije Damjan Petrič odredil strokovni nadzor nad delom PU Novo mesto, ki je bil usmerjen v preveritev postopanja policistov v noči na 25. oktober.

Policisti so tisto noč štirikrat posredovali pred klubom LokalPatriot, od tega trikrat zaradi kršitev in enkrat zaradi nadzora v notranjosti objekta.

Prvič so se pred klub pripeljali malo pred 23. uro zaradi suma, da je mladoletno dekle pod vplivom prepovedanih substanc. Na podlagi preverjanja okoliščin in razgovora s pričami so ugotovili, da je mladoletnica zaužila večje količino alkohola, ki pa ga je prinesla s seboj.

Kasneje sta patrulji opravili nadzor prireditve v klubu in opravili razgovore z organizatorjem in varnostniki. Kršitev niso zaznali. Nadzorniki v strokovnem nadzoru so ugotovili, da policisti pri tem niso preverili, ali imajo varnostniki ustrezne licence za izvajanje nalog v lokalu. Naknadno je bilo ugotovljeno, da dva varnostnika nimata ustrezne licence.

Kasneje v noči so policisti posredovali zaradi pretepa pred klubom. Storilca so prijeli, ko je želel zapustiti kraj, oba oškodovanca, od tega ena polnoletna oseba in ena mladoletna, pa sta utrpela lažje poškodbe. Mladoletnika so reševalci prepeljali v bolnišnico.

Policista sta začela z zbiranjem obvestil, a nobeden od oškodovancev ni želel podati predloga za pregon, zato sta se odločila, da bosta dogodek obravnavala kot prekršek. Nadzorniki so sklenili, da tovrstno postopanje policistov ni bilo pravilno, saj se prekrškovni postopek ne bi smel začeti pred potekom roka za predlog kazenskega pregona. V primeru mladoletne osebe pa se kaznivo dejanje preganja po uradni dolžnosti.