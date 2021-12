Strokovni svet UKC Ljubljana podpira obvezno cepljenje proti covidu-19

Strokovni svet UKC Ljubljana je na izredni seji soglasno sprejel sklep, s katerim predlagajo uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19. Tako odločitev so sprejeli "zaradi interesa in trpljenja" vseh covidnih in necovidnih bolnikov, ki traja dve leti in mu ni videti konca, je UKC Ljubljana pojasnil odločitev sveta.

Strokovni svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sestavljajo strokovni direktorji klinik, vodi pa ga strokovna direktorica Jadranka Buturović Ponikvar. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v okviru novinarske konference o dosežkih predsedovanja Slovenije Svetu EU danes na vprašanje, če vlada razmišlja o uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19, pojasnil, da je sam seznanjen le s predlogom strokovne skupine za covid-19, ki ga je zasledil v medijih. Ob tem je Hojs poudaril, da osebno zelo zaupa stroki in da je že v lanskem letu "interno zagovarjal uvedbo obveznega cepljenja". Po njegovem razumevanju pa stroka takrat obveznega cepljenja ni podpirala. "Zdaj so se stvari očitno spremenile, imamo več študij, analiz in znanstvenih dokazov," je dejal. Spomnil je, da bi bilo obvezno cepljenje sicer mogoče uvesti že po obstoječem zakonu o nalezljivih boleznih. Pozivi k uvedbi obveznega cepljenja se v zdravniških vrstah v zadnjem času stopnjujejo. K uvedbi obveznega cepljenja so tako pozvali v Slovenskem zdravniškem društvu. K razmisleku o takšni odločitvi je večkrat pozvala tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar je medtem pojasnila, da v skupini podpirajo uvedbo obveznega cepljenja za starejše od 50 let. Obvezno cepljenje deli javnost na pol, podpora PCT-pogoju je večinska Minister za zdravje Janez Poklukar je na petkovi novinarski konferenci ob zaključku akcije Dnevi cepljenja izrazil veselje, da so se odprle razprave o obveznem cepljenju in pogoju preboleli, cepljeni (PC) oz. o bodočem statusu necepljenih v družbi. Kot meni, bo družba glede tega morala zavzeti stališče, pri tem pa moramo biti po njegovih besedah kar se da enotni.