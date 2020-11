Strokovni svet za manj ocen in prekinitev ocenjevanja med šolanjem na daljavo

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na seji med drugim sprejel sklep, s katerim ministrstvu predlaga, da šole v času izvajanja pouka na daljavo praviloma ne bi ocenjevale znanja. Na ministrstvu pravijo, da je ministrica "dala navodila za pripravo strokovnih predlogov in rešitev za realizacijo" tega in drugih sklepov.

Strokovni svet ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlaga, "da se v času izvajanja šole na daljavo praviloma ne ocenjuje znanja, pač pa izvaja izključno preverjanje znanja s kakovostno povratno informacijo, pri čemer se daje prednost ustnemu in rokopisnemu preverjanju ali drugim načinom preverjanja, ki so primerni za posamezen predmet, razen tam, kjer učitelji uporabljajo za posamezen šolski predmet načine in metode ocenjevanja, primerne za spremljanje znanja, pridobljenega v času pouka na daljavo in v skladu z učnim načrtom".

Predlaga tudi, da bi letošnje šolsko leto namesto dveh izvedli kot eno ocenjevalno obdobje, predlaga tudi "normativno ureditev potrebnega števila ocen v letošnjem šolskem letu glede na aktualne razmere", kar bi verjetno pomenilo manj ocen. Med petnajstimi sprejetimi sklepi je tudi poziv vladi, naj se "v skladu z epidemiološkim položajem"čim prej začne vračanje otrok v vrtce in šole. Pri tem naj se prioritetno vračajo učenci od prvega do petega razreda osnovne šole ter dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, učenci v programih s posebnimi potrebami in druge skupine ranljivih učencev. Predlaga tudi vračanje otrok v glasbene šole, ko gre za individualni pouk. Na splošno svet vlado poziva, naj se pri sprejemanju ukrepov upoštevajo dolgoročna tveganja na področju znanja zaradi okrnjenega poteka pouka.

