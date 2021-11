Strokovnjak o spremembah v kazenskem zakoniku: Vračamo se 50 let nazaj

Za potrditev novele kazenskega zakonika so sinoči v državnem zboru poleg poslancev SDS, NSi, SMC in SNS glasovali tudi trije poslanci Desusa (Hršak, Polnar, Simonivič), oba manjšinska poslanca, SD-jev Dejan Židan in LMŠ-jeva poslanka Andreja Zabret . Med drugim so izglasovali, da se bodo grožnje najvišjim predstavnikom države odslej preganjale po uradni dolžnosti.

"Ta sprememba pomeni, da se vračamo 50 in več let nazaj, ko smo imeli v kazenskem zakoniku določena takšna kazniva dejanja, pri čemer so bili posebej varovani najvišji predstavniki takratne države, poslanci, ministri, predsednik države in drugi. In to po mojem mnenju ni v redu," je za 24ur ocenil pravnik, obramboslovec, profesor in strokovnjak za varnostne sisteme Tomaž Čas.

Kot pojasnjuje, je bilo kaznivo dejanje grožnje vedno preganjano na procesno tožbo, torej je vsak moral oceniti, ali je v nekem trenutku res bila taka grožnja, da je smiselno, da oškodovanec sproži takšen kazenski postopek. "Sedaj pa bo na tapeti Policija, ki bo morala vložiti kar precej truda – tako kot pri vsakem drugem kaznivem dejanju – v preverjanje, ali obstajajo ustrezni dokazi, da je v danem primeru v resnici šlo za grožnjo, ki jo je treba kazensko preganjati."

Na vprašanje, ali meni, da so k temu pripomogle grožnje v pismih, ki so jih prejeli nekateri politiki, Čas odgovarja, da se mora vsak, ki vstopi v javno življenje, tako poslanci kot ministri, zavedati, da njegove izjave, poteze in dejanja vsem ne bodo všeč, sprejeti tveganje, to, da so izpostavljeni, in kdaj tudi kakšno zadevo preslišati. "Lahko si razlagamo, da to velja za policiste in davčne izterjevalce, ki so se odločili za takšno delo, torej da se bodo ukvarjali s tistimi, ki so na robu zakona, in vsaka grda beseda in zapoznela reakcija še ne pomeni, da so ovirani v postopku ali omalovaževani. Jaz mislim, da podobna merila veljajo tudi za politike, še zlasti v času, ko vidimo, da se v naši državi dogaja, da nek politik zavrača prav vse, kljub temu da je v medijih dokazano, kar je rekel, pa četudi pred 14 leti."