'Posredovanje redarja je bilo nestrokovno'

Incident v ljubljanski Šiški. Kot smo že poročali, je mestni redar 64-letnega kolesarja, ki je imel pripombe na postopek zaradi nepravilno parkiranih avtomobilov, zvlekel s kolesa. Nato ga je zbil na tla in kasneje s pomočjo dveh kolegov vklenil. Kot je razvidno s posnetkov, je bil postopek zelo grob, občanu, ki se ni upiral, so zvijali roke, ga vlekli in pritiskali ob tla. Na redarstvu trdijo, da je bila uporaba sile upravičena, ker da se je kolesar prepiral, žalil redarja in ni sodeloval v postopku, kolesar pa to zanika in pravi, da je bila sila pretirana in da ni bil žaljiv do redarja. Posnetek si je ogledal tudi strokovnjak za policijska pooblastila, ki ocenjuje, da so redarji ravnali nestrokovno.

V sredo dopoldne so stanovalci s ceste slišali prepir. "Grem po svoji poti," je na posnetku slišati 64-letnega Boruta Preložnika, ki se je spustil v besedni dvoboj z redarjem, ki je naročil odvoz nepravilno parkiranega vozila. "Zraven so bili v ulici nepravilno parkirani še ostali avtomobili in sem ga vprašal, če bo ostale tudi kaznoval, v smislu tega, da zakoni veljajo za vse enako," dogajanje opiše Preložnik. Ker mu redar ni odgovoril, ga je vprašal, kako mu je ime. "Nazadnje sem to rekel tudi na glas in ko se je obrnil k meni, je rekel, da sem nesramen do njega, da se grdo obnašam in da me bo zadržal," dodaja Preložnik. In ko je hotel oditi, se je vnelo. Kot so povedali okoliški prebivalci, ki so bili priča dogodku, a ne želijo pred kamere, česa takega tukaj še niso videli. Kolesar naj bi bil čisto miren, odziv redarja pa grozljiv in pretiran, zato so nemudoma poklicali tudi policijo in dogodek, da bi imeli dokaz, tudi posneli.

icon-expand Trije redarji so grobo ravnali tudi po tem, ko je občan že mirno sedel sredi ceste. FOTO: Posnetek zaslona

"Uporabljena sila proti meni je bila prevelika" In sledilo je prerivanje sredi ceste, potem ko so se strasti umirile, očitno še ni bilo dovolj. Ne eden, ampak trije redarji so kolesarja, ki se sicer ni upiral, dvignili in ga grobo vklenili. Na križišču med Pavšičevo in Sternenovo v Šiški so redarji na tem mestu kolesarju nadeli tudi lisice. Zakaj? Kot razlagajo iz ljubljanskega redarstva, ker naj bi kolesar vpil, žalil in ker ni sodeloval v postopku. "Uporabljena sila proti meni je bila prevelika, nisem bil žaljiv do redarja v nobenemu primeru, v nobenemu trenutku ne," dodaja Preložnik. S policije pa so nam sporočili, da ob prihodu policistov ni bilo treba posredovati, bodo pa naknadno preverjali okoliščine postopka. Kolesar je dobil plačilni nalog, ki ga ne namerava plačati. O tožbi redarja ne razmišlja, si pa želi, da bi ga njegovi nadrejeni primerneje šolali.

icon-expand Miroslav Žaberl ocenjuje, da je redar postopal nestrokovno. FOTO: Posnetek zaslona