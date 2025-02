'Stroški varnostnih sistemov so veliko manjši od posledic požara'

Kako je torej možno, da tako velika zgradba, v kateri živijo in spijo otroci, nima požarnega alarma in požarnih stopnic. Objekt je star okoli 50 let, ko so bili predpisi in standardi manj strogi, pojasnjuje strokovnjak za požarno varnost Aleš Jug z Zavoda za gradbeništvo. Po njegovem mnenju bi bilo treba prilagoditi objekt ciljni skupini, torej osebam, ki v stavbi prebivajo, in posodobiti požarno varnost. "Tudi po gradbenem zakonu je požarna varnost druga bistvena zahteva."

Grobe ocene kažejo, da varnostni sistemi stanejo med 20 do 50 evri na kvadratni meter. In čeprav gre za drage sisteme, Jug izpostavlja, da so stroški takih sistemov veliko manjši od posledic, ki jih pustijo požari

Težava v primeru požara v DIC-u je bila tudi, da so bil za rokovanje z gasilnimi aparati usposobljeni samo vzgojitelji, ki pa jih ponoči v domu ni. "Pravno formalno mora imeti tak objekt na 200 ljudi osebo, ki je vešča uporabe gasilnika, da lahko pomaga pri vodenju evakuacije, tudi ponoči. V tem primeru bi morale biti dve taki osebi," opozarja Jug in dodaja, da bi morala biti v domu nameščena naprava, ki avtomatsko pogasi požar.