Strokovnjaki delijo skrivnosti SEO optimizacije in digitalnega marketinga v živo v Zagrebu

Digitalni marketing ni nepredvidljiv, je pa nagnjen k spremembam, ki si jih marsikdo lahko predstavlja kot nenadne. Popolne spremembe strategij, metod in tehnik, ki jih je treba sprejeti tako rekoč čez noč, ustvarjajo potrebo po dogodkih, kjer se lahko učimo od svetovnih strokovnjakov in vodilnih v industriji.

Zagreb SEO Summit je prav takšna konferenca. Zagreb bo v dveh dneh postal dom nekaterih največjih svetovnih SEO strokovnjakov, med katerimi izstopajo Lily Ray, Kyle Roof, Dan Petrović, Nick Jordan in Cindy Krum. Skupno 20 predavateljev in 10 delavnic bo v Zagreb privabilo obiskovalce iz celotnega sveta in lokalne regije.

3 paketi vstopnic nudijo vsakemu možnost, da najde nekaj zase. Številni sponzorji bodo udeležencem omogočili izjemno izkušnjo in odgovor na vprašanja, kdo, kako in zakaj stoji za slavno trio skupino SEO Hrvaška .

Krešimir Ćorlukić , Tin Đudajek in Filip Đudajek so lastniki ugledne Canonical SEO Agencije , in s svojimi predavanji že dolgo polnijo regionalne dvorane in prav zaradi njihove vizije imamo možnost udeležbe na tako veliki mednarodni konferenci.

Poleg predavateljev so svoj prihod napovedali številni strokovnjaki, lastniki agencij za digitalni marketing, vodje oddelkov za organski promet in podobni.

Na konferenci bo priložnost za mreženje udeležencev, pa tudi predavateljev in številnih drugih strokovnjakov. Mreženje bo potekalo med drugim v ekskluzivni dvorani in na SEO zabavi, ki jo vodi SEO DJ Lily Ray, ki ima 10+ let izkušenj kot DJ v New Yorku.

In to je le del vsebine, ki vas čaka!

Se vidimo v Mozaik Event Centru 20. in 21. junija na konferenci, ki razkriva, kakšna bo digitalna prihodnost!





Naročnik oglasne vsebine je Whitepress d.o.o.