Strokovnjaki o podražitvah: 'EU naj ukrepa in uravna ta nesmotrna nihanja'

V Evropski komisiji v povezavi s kratkoročnim ukrepanjem članic izpostavljajo, da mora biti to začasno in ciljno ter v skladu z evropskimi pravili o državnih pomočeh. Srednjeročni ukrepi na ravni EU pa se lahko po navedbah komisije nanašajo na naročanje in shranjevanje plina. Strma rast cen energije meče senco na okrevanje evropskega gospodarstva, ki se izvija iz primeža pandemije covida-19. Cene energije so se po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat septembra na letni ravni povečale za 17,4 odstotka.

Po razkolu Unije na vzhod in zahod ob spoprijemanju z migracijskimi izzivi je zeleni prehod gospodarstva in družbe sedaj tudi naslednji velik izziv, ki Unijo ostro deli na dva tabora, saj je izhodiščni položaj vzhodnih in zahodnih članic bistveno drugačen.

V komisiji izpostavljajo, da je rast cen energije povezana zlasti z rastjo globalnega povpraševanja po sprostitvi primeža pandemije in manjše ponudbe, ki se še prilagaja na povečano povpraševanje, ter z vremenom, manj pa z evropskimi politikami za zmanjšanje izpustov. V Bruslju jih sicer skrbi zlasti socialni vidik trenutnega položaja. Bojijo se, da bodo visoke cene energije revne družine pahnile v energetsko revščino in sprožile ljudski upor proti evropskim zelenim ciljem. Odpira tudi občutljivo politično vprašanje odvisnosti od ruskega plina.

V Sloveniji je bil prvi Petrol, ki je napovedal, da bo 1. decembra občutno zvišal cene elektrike in zemeljskega plina. Po izračunih medijev se bo elektrika za gospodinjstva podražila za 21 do 35 odstotkov, odvisno od tarife. Za male poslovne odjemalce bodo cene višje za okoli 30 odstotkov. Plin se bo podražil za 12 odstotkov. Med razlogi za nastalo situacijo izpostavljajo lansko relativno mrzlo in dolgo zimo, ki je izpraznila zaloge plina po Evropi. Medtem nekateri dobavitelji dviga cen ne načrtujejo, drugi bodo cene zvišali po novem letu. Višanje cen pa je po besedah ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška velik problem za gospodarstvo celotne EU, ne le za slovensko. Napovedal je rešitve.

'Ocenjujem, da se bo nafta do konca aprila pocenila'

Peter Novak, energetski strokovnjak, je v oddaji 24 UR ZVEČER pojasnil, da "brez dvoma bodo podražitve, vendar bodo v manjši meri, kot se trenutno nakazuje". "Namreč ne smete pozabiti, da je v ceni elektrike cena kilovata ure samo 30 do 35 odstotkov. Vse ostalo so dajatve, ki jih je na kilovatno uro naložila država in če bo ta pametno ravnala, bomo lahko imeli cene približno enake ali za spoznanje višje. Enako velja za bencin in nafto, kjer so davki več kot 60-odstotni." Pametno ravnanje države je Novak navezal na zmanjšanje dajatve, "ki jih država vzame iz proračuna s področja energetike in ta manjkajoči denar zasluži z obdavčenjem luksuznih predmetov".

"Problem, ki se je pojavil ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu, na področju energetike je rezultat štiri desetletij dolgega liberalizma, ki so ga uvedli na trgu elektrike, plina in nafte. Rezultat tega je, da velike korporacije ne skrbijo več za potrošnika, ampak predvsem skrbijo za svoj dobiček. In seveda, ko je možnost, da kaj zaslužijo prodajo večim po višji ceni, ne vlagajo v infrastrukturo."

Novak je dodal, da trenutni trendi kažejo, da se kurilno olje bistveno ne draži, dražita se dizel in bencin, pa tudi plin. "Težave s plinom so v Evropi predvsem te, da imamo skladišča skoraj prazna. Do konca oktobra bomo naša skladišča napolnili do približno 87 odstotkov. To pa je daleč od tistega, da bi imeli za hudo zimo dovolj zaloge."

Kako dolgo bo prehodno obdobje dražjih energentov, nafte, bencina, elektrike? Novak ocenjuje, da se bo do konca aprila nafta pocenila od "sedanjih 83 na približno 60 morda 65, do 70 evrov za sodček". Za plin pa je težko reči, ker je to odvisno od pogona druge cevi severnega toka, od transporta plina preko Ukrajine in seveda transporta plina preko turškega plinovoda. To so vse zadeve, ki so še v oblakih.