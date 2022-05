Strokovnjaki na področju skrivanja revščine

Pot naju je s sodelavko pripeljala v naselje, ki je od središča Ljubljane oddaljeno pičla dva kilometra. Navigacija je javila dosežen cilj, ob pogledu nanj sva s sodelavko obnemeli. Pred nama je stala hiška, za katero bi težko verjela, da v njej kdo živi. Fasada, kolikor je sploh še ostalo od nje, že dolgo ne opravlja več svoje funkcije. Tudi okna in vrata je načel zob časa, skupaj jih za silo držijo različni materiali. Spuščene rulete so visele postrani in zastirale pogled skozi okno, hiški pa tako dodale še bolj žalosten videz. Zaprepaden izraz na najinih obrazih je izginil, ko sva zaslišali veder pozdrav, ki je prihajal od zgoraj. Skozi okno je gledal nasmejan obraz mamice, ki nama je mahala in naju povabila naprej. Vstopili sva v hišo, ki je svojo podobo zunanjosti odsevala tudi navznoter. Stene vlažne, na več koncih je bilo videti plesen, stopnice, ki so vodile do stanovanja, so propadale. Kjer koli se je pogled ustavil, povsod dotrajani materiali. Ko smo prispele v zgornje nadstropje te večstanovanjske hiše, me je prevzela žalost. Skozi razpoke lesenega stropa, ki je bil tako kot vse v tej hiši dotrajan ter po mojem laičnem mnenju tudi nevaren, sta iz podstrešja prihajala svetloba in hlad. Še preden smo stopile v skromno in zelo skrbno negovano stanovanje, sem skozi priprta vrata na hodniku hiše uzrla temačno in na prvi pogled propadajočo kopalnico. Ko sem hotela stopiti proti njej in si jo ogledati od blizu, naju je gospa povabila v stanovanje na drugem koncu hodnika. Podoba na drugi strani kopalniških vrat bo morala počakati do najinega odhoda.

Skromno stanovanje je pred nekaj leti postalo dom mamici in njeni hčerki, ko sta se morali umakniti od nasilja, ki ga je dekličin oče izvajal nad mamo. Pogum za umik je mami dala hči, sama do takrat ni zmogla narediti tega koraka, strah jo je bilo ekonomske nestabilnosti. Danes je na to odločitev ponosna. Kljub životarjenju in sila skromnemu življenju s hčerko ne živita več v stalnem strahu pred udarci in poniževanji. Mamica je zaradi kroničnih obolenj trenutno nezaposljiva. Čaka termine za preglede raznih specialistov, ki bodo ocenili njeno zdravstveno stanje in zmožnost za delo. Sama sicer kljub zdravstvenim omejitvam ves čas išče delo, saj si želi izboljšati življenjski standard, predvsem zaradi hčerke, ki je zakorakala v puberteto in se materialnega pomanjkanja z vsakim dnem bolj zaveda. Tudi njene razvojne potrebe se vse bolj spreminjajo in povečujejo. Mamici, ki o hčerki govori s ponosom in srčnostjo, je hudo, da ji ne more nuditi najbolj osnovnih stvari, kot je nakup nove kratke majice, znane znamke športnih oblačil, to ji predstavlja luksuz. "Najbolj mi je hudo, da ne more pripeljati na obisk prijateljic," potoži mama in pove, da je hčerko sram, v kakšnem živita. "Ko bi vsaj imeli lastno stranišče in kopalnico!" Pogled usmeri proti vhodnim vratom, ki so bila priprta, mimo pa se je ravno sprehodil sosed. "Še vhodna vrata se ne zaprejo, če niso zaklenjena. Še dobro, da smo v dobrih odnosih s sosedi, ki nama veliko pomagajo, predvsem s hrano, jaz njim po svojih zmožnostih," pripoveduje mama. Kljub temu, da najemodajalec ni pripravljen vlagati v stanovanje, ki je v resnično slabem stanju, si stanovanja ne želi zamenjati. Zaveda se stanovanjske problematike, predvsem na področju cen. To stanovanje ima ceno, primerno svojemu stanju, več si trenutno ne more privoščiti. Pred hčerko včasih težko zadržuje solze, potoži tudi, da včasih pomisli na končanje življenja, da bi se trpljenje nehalo. Ostala je brez osebnega zdravnika, zaradi zdravstvenih težav jo usmerjajo v več zdravstvenih domov zunaj Ljubljane, kar je zanjo ovira, saj nima avtomobila. Tudi pot z javnim prevozom je dodaten strošek, ki ga ne zmore.

Ves čas pogovora se s sodelavko nisva mogli načuditi, kako lepo je mama uredila dom. Stanovanje je bilo pospravljeno, čisto, negovano. Z veliko mero skrbnosti in ljubezni je dala dotrajanemu in revnemu prostoru podobo domačnosti, varnosti in topline. Tudi sama je videti taka. Deklica na fotografiji z nasmehom odraža enako lepo energijo kot njena mati. Ko se s šolo odpravljajo na ekskurzijo ali šolo v naravi, jo hčerka milo prosi, naj ne hodi v šolo prosjačit za možnost znižanja plačila obveznosti, saj jo je strah, da bodo potem vsi vedeli, da je revna. Raje ne gre nikamor. Oblačila, hrano in higienske pripomočke redno prejema na humanitarnih organizacijah, brez njih ne ve, kako bi bilo, z materialno pomočjo ji uspe prikrivati revščino. Mamica iz humanitarnih organizacij prinese oblačila, vesela je, če najde takšna, ki so malo nošena in so videti kot nova. Sama se zaveda, da gre samo za oblačila, hčerki, ki se bo kmalu začela zaljubljati in si iskati mesto med vrstniki, pa je hudo, da si ne more izbrati novih oblačil po njenem okusu. Mama, ki ji novega kosa oblačil že dolgo ni kupila, ji poskuša vse skupaj predstaviti kot vlaganje v trajnostni razvoj.