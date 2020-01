So Zorana Djukića, ki je po 36 letih končno našel svojo mamo, res ukradli iz koprske porodnišnice? Da gre za neverjeten scenarij in da je nemogoče, da bi vzpostavili utečen sistem odtujevanja otrok, so prepričani strokovnjaki. Porod namreč spremlja cela ekipa ljudi in prej ali slej bi se našel kdo, ki bi spregovoril. Kakšni so dokazi za zgodbe o več tisoč ukradenih otrocih v Jugoslaviji?