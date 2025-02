Starša: Valentino danes živi zato, ker je bila operacija narejena v Sloveniji

Pri obravnavi otroka in nato posegu je sodelovala izkušena ekipa kardo-kirurgov in anesteziologov UKCL ter tima otroških kardiologov in intenzivistov Pediatrične klinike UKCL. Transplantacija je bila nujna zaradi končne odpovedi srca zaradi genske bolezni srčne mišice. Otrok je transplantacijo dobro prestal in je dobro okreval.

"Transplantacije srca pri tako majhnih otrocih so zelo zahtevne in izjemno redke. V Evropi se letno izvede do pet tovrstnih transplantacij pri otrocih mlajših od enega leta starosti," so sporočili iz UKC Ljubljana.

Doc. dr. Ivan Kneževič, strokovni direktor Kirurške klinike in vodja Centra za transplantacijsko dejavnost, je povedal, da je šlo pri omenjeni operaciji za nov mejnik. "Slovenija ima na področju transplantacijske dejavnosti v svetu velik ugled, predvsem na področju transplantacij srca, kjer v zadnjih 15 letih, od leta 2009 do danes v 12 letih zasedamo prvo mesto po številu presaditev srca na milijon prebivalcev. Do zdaj smo presadili srca pri devetih otrokih, mlajših od 16 let, to je pa druga presaditev pri otroku, mlajšemu od enega leta starosti."

Take transplantacije so po njegovih besedah zelo redke – na področju Eurotransplanta, ki zajema osem držav in 145 milijonov prebivalcev, se na leto opravi tri do pet takih operacij. Poudaril je, da sama transplantacijska dejavnost zaradi svoje izjemne kompleksnosti, strokovnosti ter organizacijskih in logističnih zahtev predstavlja sam vrh medicinske stroke in je izraziti pokazatelj skupinskega dela in sodelovanja vodilnih strokovnjakov z različnih področij medicinske stroke. "Klinični center je sposoben v vsakem trenutku, v vsakem dnevu, 24/7 ponoviti podoben ali identičen izziv in postavljati nove mejnike," je dejal.

'Naš mali pacient je imel ob prihodu levo stran srca približno tako veliko kot odrasla oseba'

Po besedah Gorazda Mlakarja, otroškega kardiologa in vodje Službe za kardiologijo na Pediatrični kliniki, so se z malim pacientom seznanili na začetku septembra lani. "Prišel je na naš oddelek, da bi mu napravili ultrazvok srca, ker so v urgentni sprejemni ambulanti naše infekcijske klinike posumili, da za njegovo dihalno stisko mogoče ni kriva okužba dihal, ampak bolezen srca." Naredili so rentgen prsnega koša, ki je pokazal močno povečano srce. Z ultrazvokom so postavili diagnozo dilatativna kardiomiopatija in jo potrdili tudi z nadaljnimi preiskavami.

"Gre za precej redko gensko bolezen srčne mišice, ki se najpogosteje pokaže že pri dojenčkih in je tudi najbolj pogost razlog za transplantacijo srca v otroški dobi. Imata jo eden do dva dojenčka na 10.000, zanjo pa je značilno, da se funkcija srca postopoma slabša, srčne votline pa se postopoma večajo. Naš pacient, ko je prišel k nam, je imel levo stran srca približno tako veliko kot odrasla oseba. Stena oz. mišica se pa pri tem tanjša – vzrok je, da srčna mišica počasi odmira. Otrok postaja vedno bolj bolan," je pojasnil Mlakar.

Bolezen sicer ne napreduje pri vseh pacientih enako, pri nekaterih zelo hitro, pri drugih zelo počasi. Nekega vzročnega zdravljenja ni, zato jo zdravijo z različnimi zdravili, ki srcu olajšajo delo. "Ko je naš mali pacient prišel k nam, je bil tako bolan, da smo ga še isti dan premestili v enoto intenzivne terapije in ga hkrati uvrstili na transplatacijsko listo."

Na intenzivni terapiji so ga zdravili z zdravili in drugimi ukrepi, kot je lajšanje oz. jemanje dihalnega dela, a kljub temu se mu je stanje po dobrem mesecu tako poslabšalo, da je prišlo do končne odpovedi srca in je potreboval vzpostavitev mehansko podpore cirkulacije. Gre za stroj, ki je hkrati umetno srce in umetna pljuča, ki je prevzel funkcijo njegovega srca. "Na srečo je mehansko podporo potreboval samo dva dni, nakar smo dobili novo srce in je bila narejena transplantacija. Ob tem pa je treba poudariti, da je to je grenka sreča, ker to pomeni, da je zato nekomu drugemu nekje umrl otrok," je še dejal.

Mlakar je izpostavil, da je ves ta pogon, da se pride do takšne transplantacije srca pri otroku izjemno kompleksen. Zahteva multidisciplinarno in zelo usklajeno sodelovanje in ne majhna finančna sredstva in je hkrati pokazatelj razvitosti medicine v neki državi.