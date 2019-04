Strokovnjaki o zaščiti in tveganjih, ki jih lahko prinašajo klopi

Slovenija sodi med države, kjer obstaja velika možnost okužbe s povzročitelji bolezni, ki jih prinašajo klopi. Pri nas je daleč najpogostejša lymska borelioza, sledi pa ji klopni meningoencefalitis, proti kateremu se lahko učinkovito zaščitimo s cepljenjem.

Strokovnjaki opozarjajo na previdnostne ukrepe, saj se s toplejšim vremenom prične tudi aktivnost klopov, s tem pa se poveča verjetnost okužb, ki lahko resno ogrozijo naše zdravje.

O tveganjih, ki jih lahko prinašajo klopi in kako se zaščititi pred njimi, bodo na novinarski konferenci ob 11. uri spregovorili Franc Strle z UKC Ljubljana, Marta Grgič Vitek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Tatjana Avšič Županc z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske Fakultete. Konferenco bomo prenašali V ŽIVO!