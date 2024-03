Strokovnjaki opozarjajo na pravočasno prepoznavanje simptomov krvnega raka

Za diseminiranim plazmocitomom, neozdravljivo obliko krvnega raka, pri nas letno zboli od 120 do 140 ljudi, petletno preživetje je približno 60-odstotno. In čeprav je bolezen bolj pogosta pri starejših od 65 let, vse bolj narašča tudi med mlajšimi. Strokovnjaki ob mednarodnem mesecu ozaveščanja opozarjajo na pomen pravočasnega prepoznavanja simptomov, ki so zelo splošni in zato lahko zamenljivi z drugimi težavami. Značilna je denimo bolečina v križu, pogoste okužbe, hujšanje, utrujenost in slabotnost, zato pridejo nekateri do prave diagnoze tudi po več letih. Za dolgo preživetje in boljšo kakovost življenja pa je ključno prav hitro odkrivanje.