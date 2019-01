Strokovnjaki opozarjajo: Vodo iz studencev je pred pitjem potrebno prekuhati

Na Mestni občini Celje so naročili analize, s katerimi so preverili kakovost vode v treh studencih na območju Celja - Gabrovka, Skalna klet in Meškov studenec, iz katerih občani na lastno odgovornost pogosto pijejo vodo ali pa jo odnašajo domov. Analize so pokazale, da ima najboljšo kakovost pitne vode studenec Skalna klet, medtem ko ima studenec Gabrovka najslabšo.

Laboratorijske analize so opravili strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. V vsakem studencu so vzeli vzorce v vseh letnih obdobjih. Ugotovili so, da glede fizikalno kemijskih parametrov med studenci ni bilo pomembnih razlik in da so bili vsi odvzeti vzorci skladni s kriteriji Pravilnika o pitni vodi.

Studenec Skalna klet. FOTO: Mestna občina Celje

Drugače pa je bilo pri mikrobioloških analizah, ki so pokazale, da je imel studenec Skalna klet najboljšo kakovost pitne vode, studenec Gabrovka pa najslabšo. Vsi štirje odvzeti vzorci vode iz studenca Skalna klet so bili zdravstveno ustrezni, medtem ko je bil med štirimi vzorci iz studenca Gabrovke zdravstveno ustrezen samo eden. Od štirih vzorcev vode iz Meškovega studenca sta bila zdravstveno ustrezna dva. Vodo iz studencev je treba pred pitjem dobro prekuhati Ne glede na laboratorijske rezultate je potrebno upoštevati, da so rezultati analiz odraz trenutnega stanja kakovosti vode, pravijo na Mestni občini Celje. Strokovnjaki predvsem opozarjajo, da območje studencev ni zaščiteno in pod nadzorom, da voda ni obdelana s postopki priprave in da se lahko njena kakovost zaradi kmetijske dejavnosti, divjih odlagališč, prometa in drugih vplivov okolice zelo hitro spremeni.

Voda iz studenca FOTO: Mestna občina Celje